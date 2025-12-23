Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

La Universidad de Brown pone al jefe de policía en excedencia tras el tiroteo

La Administración Trump abrió su investigación a primera hora del lunes y Paxson dijo que Brown encargará su propia revisión de la seguridad del campus y la respuesta al tiroteo del 13 de diciembre, en el que murieron dos estudiantes.

Un agente de policía camina por la Universidad de Brown

Un agente de policía camina por la Universidad de BrownAFP.

Publicado por
Misty Severi

Christina Paxson, presidenta de Brown University, dijo el lunes por la noche que la escuela estaba poniendo a su jefe de policía en licencia mientras el Departamento de Educación investiga el manejo de la universidad de un tiroteo masivo mortal en su campus a principios de este mes.

La Administración Trump abrió su investigación el lunes y Paxson dijo que Brown encargará su propia revisión de la seguridad del campus y la respuesta al tiroteo del 13 de diciembre, que mató a dos estudiantes.

"Una revisión como ésta es estándar", dijo Paxson en un comunicado. "Mientras se lleva a cabo, el vicepresidente de Seguridad Pública y Gestión de Emergencias, Rodney Chatman, está de baja, con efecto inmediato".

La presidenta de la escuela también dijo que el ex jefe del Departamento de Policía de Providence Hugh T. Clements servirá como jefe interino para la seguridad pública y la policía mientras se lleva a cabo la investigación. Chatman ha servido en su papel desde 2021, según CBS News.

Misty Severi es reportera de Just The News. Puedes seguirla en X para más cobertura.

© Just The News

Recomendaciones

tracking