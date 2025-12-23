La Universidad de Brown pone al jefe de policía en excedencia tras el tiroteo

Publicado por Misty Severi 23 de diciembre, 2025

Christina Paxson, presidenta de Brown University, dijo el lunes por la noche que la escuela estaba poniendo a su jefe de policía en licencia mientras el Departamento de Educación investiga el manejo de la universidad de un tiroteo masivo mortal en su campus a principios de este mes.

La Administración Trump abrió su investigación el lunes y Paxson dijo que Brown encargará su propia revisión de la seguridad del campus y la respuesta al tiroteo del 13 de diciembre, que mató a dos estudiantes.

"Una revisión como ésta es estándar", dijo Paxson en un comunicado. "Mientras se lleva a cabo, el vicepresidente de Seguridad Pública y Gestión de Emergencias, Rodney Chatman, está de baja, con efecto inmediato".

La presidenta de la escuela también dijo que el ex jefe del Departamento de Policía de Providence Hugh T. Clements servirá como jefe interino para la seguridad pública y la policía mientras se lleva a cabo la investigación. Chatman ha servido en su papel desde 2021, según CBS News.

Just The News. Puedes



Misty Severi es reportera dePuedes seguirla en X para más cobertura.

© Just The News