El cantante británico Chris Rea, conocido por éxitos como 'Driving home for Christmas', murió a los 74 años

Publicado por Williams Perdomo 22 de diciembre, 2025

El cantante británico Chris Rea, conocido especialmente por sus temas 'The Road to Hell', 'Josephine' y 'Driving Home For Christmas', falleció a los 74 años, anunció su familia este lunes a los medios británicos.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido Chris", indicaron sus allegados en un comunicado, añadiendo que "falleció en paz hoy [lunes] en el hospital tras una breve enfermedad".

El alcalde de la ciudad natal de Rea, Alcalde de Middlesbrough, lamentó la muerte del cantante y sostuvo que el artista ayudó a poner a la ciudad en el mapa.

“Esta es una noticia realmente triste y mis pensamientos están con los seres queridos de Chris”, expresó Chris Cooke en un comunicado.

Y añadió: "Chris Rea estaba profundamente orgulloso de sus raíces en Middlesbrough y la gente de nuestra ciudad estaba igualmente orgullosa de llamarlo uno de los suyos".

