El cantante británico Chris Rea, conocido por éxitos como 'Driving home for Christmas', murió a los 74 años
De acuerdo con la familia, el artista falleció en paz este lunes en el hospital "tras una breve enfermedad".
El cantante británico Chris Rea, conocido especialmente por sus temas 'The Road to Hell', 'Josephine' y 'Driving Home For Christmas', falleció a los 74 años, anunció su familia este lunes a los medios británicos.
"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido Chris", indicaron sus allegados en un comunicado, añadiendo que "falleció en paz hoy [lunes] en el hospital tras una breve enfermedad".
El alcalde de la ciudad natal de Rea, Alcalde de Middlesbrough, lamentó la muerte del cantante y sostuvo que el artista ayudó a poner a la ciudad en el mapa.
“Esta es una noticia realmente triste y mis pensamientos están con los seres queridos de Chris”, expresó Chris Cooke en un comunicado.
Y añadió: "Chris Rea estaba profundamente orgulloso de sus raíces en Middlesbrough y la gente de nuestra ciudad estaba igualmente orgullosa de llamarlo uno de los suyos".
La carrera de Rea
Alcanzó la fama en Gran Bretaña a finales de los años 70 con 'Fool (If You Think It's Over)', y en los 80 con 'Let's Dance' y 'The Road to Hell'.
Conocido por su voz grave y su forma de tocar la guitarra slide, grabó 25 álbumes en solitario (dos de los cuales encabezaron las listas de álbumes del Reino Unido) y también obtuvo una nominación al Grammy al principio de su carrera.
Su canción de 1986 'Driving Home for Christmas' se convirtió en sinónimo de la temporada festiva, reapareciendo a menudo en las listas de sencillos británicas en diciembre.
En las últimas semanas había alcanzado el puesto número 30 y también apareció en el anuncio navideño de la cadena de supermercados Marks & Spencer.