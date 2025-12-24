La policía de Nueva York detiene a un sospechoso acusado de delito de odio por apuñalar a un judío

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 24 de diciembre, 2025

El Departamento de Policía de Nueva York informó a JNS de que detuvo el lunes a Armani Charles, de 23 años, de Brooklyn (Nueva York), por presuntamente apuñalar a un judío de 35 años la semana pasada.

Los cargos son asalto, intento de asalto, amenaza, acoso agravado y un crimen de odio, dijo la policía de Nueva York a JNS.

El ataque tuvo lugar en el barrio fuertemente judío de Crown Heights. Al parecer, el hombre judío fue apuñalado en el pecho.

The New York Post informó que la víctima era Elias Rosner, quien dijo al periódico que el atacante gritó que quería matar judíos. Rosner también dijo al Post que su jersey probablemente le salvó la vida.

© JNS