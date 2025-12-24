¿Qué pasó en el DMV de Delaware? Todo lo que sabemos sobre el tiroteo que dejó un policía y un sospechoso muertos

Publicado por Víctor Mendoza 24 de diciembre, 2025

Un trágico incidente sacudió las instalaciones del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) cerca de Wilmington, Delaware, este martes. Las autoridades informaron que un agente de la policía estatal de Delaware falleció tras ser atacado por un hombre armado. En un acto final de servicio, el oficial herido logró poner a salvo a un empleado antes de sucumbir a sus heridas. El atacante también resultó muerto tras ser neutralizado por un agente local.

Detalles del tiroteo en el DMV de Delaware

El incidente ocurrió alrededor de las 2:00 pm en las instalaciones de Hessler Boulevard, en Minquadale. Según la Policía Estatal de Delaware, el sospechoso —un hombre de 44 años cuya identidad aún no ha sido revelada— ingresó al edificio como un cliente regular.

Poco después de entrar, el individuo se acercó a un agente que se encontraba trabajando en un turno extra en la recepción y disparó contra el oficial.

A pesar de haber recibido el primer impacto, el agente reaccionó para proteger a los presentes. Las autoridades destacaron los siguientes puntos sobre la actuación de los uniformados:

El oficial empujó a un empleado del DMV que se encontraba cerca para alejarlo de la línea de fuego.

Mientras realizaba esta maniobra de rescate, el sospechoso disparó nuevamente contra el agente, causándole heridas fatales.

Un agente de la policía del condado de New Castle que se encontraba en el lugar intervino de inmediato, enfrentándose al agresor y abatiéndolo.

Ambos, el oficial y el atacante, fueron trasladados a un hospital cercano, donde posteriormente se certificó su fallecimiento.

Reacciones de las autoridades y estado de las víctimas

En una rueda de prensa el martes por la noche, el Coronel William D. Crotty, de la policía estatal, lamentó la pérdida del oficial: "Hemos perdido a un hermano, un hijo, un mejor amigo, un entrenador, un marido y un padre. Sus últimas acciones fueron las de un héroe que hoy salvó vidas sacrificando la suya propia".

Por su parte, el gobernador de Delaware, Matt Meyer, calificó el suceso como un "acto de pura maldad" y subrayó que la rápida intervención de otros oficiales evitó una tragedia mayor.

Respecto al resto de los involucrados, se reportaron las siguientes afectaciones:

Un segundo agente estatal sufrió heridas leves no relacionadas con disparos.

Una mujer de 40 años fue trasladada al hospital con lesiones leves (no causadas por el tiroteo).

fue trasladada al hospital con lesiones leves (no causadas por el tiroteo). Una mujer de 35 años fue atendida por dificultad respiratoria en el lugar, pero rechazó el traslado hospitalario.