Irán rechaza la oferta estadounidense de conversaciones nucleares en una tensa reunión del Consejo de Seguridad de la ONU

Estados Unidos sigue abierto a entablar conversaciones sobre el pacto nuclear con Irán, que volvió a rechazar los avances de Washington durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrada el martes.

La sesión se centró en la aplicación del Plan Integral de Acción Conjunta (o JCPOA, por sus siglas en inglés) de 2015 que trazó los compromisos de Teherán para limitar su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones.

Firmaron el acuerdo los miembros permanentes del Consejo de Seguridad -Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia-, así como Alemania y la Unión Europea (UE).

El martes se celebró la primera reunión del consejo sobre la cuestión nuclear desde que se reimpusieron sanciones a la República Islámica mediante un mecanismo denominado snapback, que desencadenaron el Reino Unido, Francia y Alemania, conocidos como el E3.

Las sanciones se reimpusieron debido al incumplimiento iraní de las medidas de verificación y de los límites a los niveles de enriquecimiento de uranio.

"Estados Unidos sigue estando disponible para mantener conversaciones formales con Irán, pero sólo si Teherán está preparado para un diálogo directo y significativo", dijo al consejo Morgan Ortagus, enviado adjunto de Washington para Oriente Medio.

"Hemos sido claros, sin embargo, sobre ciertas expectativas para cualquier acuerdo", dijo Ortagus. "Ante todo, no puede haber enriquecimiento dentro de Irán, y ése sigue siendo nuestro principio rector".

Citando su pertenencia al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, Teherán dijo que la insistencia estadounidense en una política de enriquecimiento cero de uranio era un obstáculo en las conversaciones.

"Apreciamos cualquier negociación justa y significativa, pero insistir en una política de enriquecimiento cero es contrario a nuestro derecho como miembro del TNP, y significa que no persiguen una negociación justa", dijo Amir Saeid Iravani, enviado de Irán ante la ONU.

"Quieren dictar su intención predeterminada sobre Irán", añadió. "Teherán no se doblegará ante ninguna presión o intimidación".

Washington, que se retiró del JCPOA en 2018 durante el primer mandato de Donald Trump, celebró cinco rondas de negociaciones con Irán durante el verano. Esas conversaciones no dieron lugar a un acuerdo, y expiró un plazo de 60 días para la resolución, que Trump había fijado para junio.

Israel atacó objetivos iraníes, incluidas instalaciones nucleares, al día siguiente, desencadenando una guerra de 12 días, durante la cual Estados Unidos también bombardeó instalaciones nucleares iraníes.

"El incumplimiento por parte de Irán de sus obligaciones internacionales relacionadas con su programa nuclear constituye una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales", declaró Jay Dharmadhikari, embajador adjunto de Francia ante la ONU.

Dharmadhikari dijo que las reservas de uranio de Irán "serían de una cantidad suficiente para producir 10 artefactos explosivos nucleares" si aumentaran ligeramente a niveles de grado militar.

La mayoría de los signatarios del JCPOA afirman que el pacto sigue en vigor a pesar de la degradación diplomática de este año. Moscú dice que el acuerdo es una nulidad.

Vassily Nebenzia, embajador ruso ante la ONU, arremetió contra Eslovenia, actual presidente del consejo, por haber programado la reunión del martes. Nebenzia dijo que no se debería permitir a la UE, que coordina el comité del JCPOA, informar al consejo, porque el pacto "ya no existe".

Iravani se mostró de acuerdo y dijo al Consejo que el JCPOA, que entró en vigor mediante la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad, expiró el 18 de octubre, como establece el acuerdo.

El E3 activó la disposición de reversión poco antes de la fecha de expiración.

El enviado iraní afirmó que el acuerdo "dejó de tener efecto legal o mandato operativo" y que no existe "ningún mandato para que el secretario general presente informe alguno ni para que el consejo celebre debates al respecto".

Dijo que quienes piensan que el pacto sigue siendo válido están incurriendo en una "distorsión calculada" de la resolución.

Hedda Samson, jefa adjunta de la delegación de la UE, dijo que "el restablecimiento de las sanciones y las restricciones nucleares no debe ser el fin de la diplomacia".

"Todo lo contrario", dijo Samson. La eurodiputada instó a Irán a proporcionar al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) información verificable sobre su programa nuclear.

© JNS