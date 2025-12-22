Alerta meteorológica: riesgo de inundaciones en California y eventos invernales en el este del país

Publicado por Williams Perdomo 22 de diciembre, 2025

El Centro de Predicción Meteorológica (WPC) del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una advertencia por riesgo moderado de lluvias excesivas en el norte de California durante este lunes, con efectos que podrían extenderse hasta el martes.

"A lo largo de la línea de lluvia/nieve en Pensilvania y los Apalaches centrales, se desarrollarán áreas de lluvia helada en la región el lunes por la noche. Durante la noche del martes, la lluvia/lluvia helada se moverá hacia partes del sur de Nueva Inglaterra mientras la nieve se acumula en partes del norte de Nueva Inglaterra y el este del estado de Nueva York", explicó el centro.

Además, según los expertos, un sistema de baja presión que se desplaza desde las Montañas Rocosas del Norte hacia la región de los Grandes Lagos, en combinación con abundante humedad procedente del Pacífico, provocará lluvias intensas y persistentes en el norte y centro de California.

El WPC ha clasificado esta situación con un Riesgo Moderado (nivel 3 de 4), lo que implica una alta probabilidad de inundaciones repentinas, crecidas de arroyos y posibles afectaciones en ríos de mayor tamaño.

Las autoridades advierten que las zonas recientemente afectadas por incendios forestales son especialmente vulnerables, ya que podrían registrarse flujos de escombros y deslizamientos de tierra. Además, se esperan nevadas significativas en las zonas de mayor altitud, incluyendo la Sierra Nevada, las Cascadas, la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas del Norte entre el lunes y el martes.

Entre tanto, para el martes, el sistema de humedad se desplazará hacia el sur, extendiendo las precipitaciones a California central y meridional.

El WPC ha emitido un Riesgo Leve (nivel 2 de 4) de lluvias excesivas tanto en el norte y centro del estado como en el sur de California, vigente desde el martes hasta la mañana del miércoles. En estas áreas, las lluvias podrían provocar inundaciones localizadas, afectando principalmente a zonas urbanas, carreteras, pequeños arroyos y áreas con cicatrices de incendios.