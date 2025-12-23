El ex senador republicano Ben Sasse afirma que padece un cáncer de páncreas avanzado: "Es una sentencia de muerte"

Publicado por Greg Piper - Just The News 23 de diciembre, 2025

El ex senador republicano Nebraska Ben Sasse anunció en X que la semana pasada le "diagnosticaron un cáncer de páncreas con metástasis y en fase cuatro y voy a morir", pero "no voy a caer sin luchar".

Sasse se convirtió en un blanco en el GOP al criticar al entonces expresidente Trump, incluso votando para condenar a Trump en su segundo juicio político, y renunció a su cargo para convertirse en presidente de la Universidad de Florida, soportando el año pasado una revisión de sus gastos por parte del gobernador republicano Ron DeSantis.

"El páncreas avanzado es algo desagradable; es una sentencia de muerte", escribió Sasse en un esperanzador post en el que comparte los recientes logros de sus hijos y su "esperanza en un Libertador real: un Dios salvador, nacido en un momento real, en un lugar real", como presagia el tiempo de Adviento.

Distinguió la esperanza real de la "esperanza abstracta en la fantasiosa bondad humana... una espiritualidad vaga y alegre" y de la "esperanza en nuestras propias fuerzas", más conocida como optimismo.

"No es el tipo de cosa que se sostiene cuando le dices a tus hijas que no las vas a llevar al altar. Ni cuando le dices a tu madre y a tus padres que van a enterrar a su hijo", escribió Sasse.

En el futuro dará más detalles sobre cómo piensa vivir con el cáncer. "Una subparte de la gracia de Dios se encuentra en los asombrosos avances que la ciencia ha hecho en los últimos años en inmunoterapia y más. La muerte y el morir no son lo mismo: el proceso de morir sigue siendo algo que hay que vivir."

Funcionarios públicos y principales conservadores respondieron con gratitud y oraciones por Sasse, entre ellos el director de los Institutos Nacionales de Salud, Jay Bhattacharya, y el vicepresidente J.D. Vance.

