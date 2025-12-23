Acciones de EEUU en el Caribe complican exportaciones de petróleo de Venezuela y obligan al régimen de Maduro a usar buques como depósito

Publicado por Sabrina Martin 23 de diciembre, 2025

La petrolera estatal venezolana PDVSA comenzó a cargar buques tanque con crudo y combustibles que permanecían almacenados en tierra, en medio de una creciente acumulación de inventario provocada por recientes acciones de Estados Unidos contra embarcaciones vinculadas al petróleo venezolano. Documentos internos de la compañía y datos de envío muestran que la empresa está utilizando buques como almacenamiento flotante para aliviar la presión sobre sus instalaciones.

La decisión se produce mientras la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó este mes dos petroleros —Skipper y Centuries— completamente cargados con crudo venezolano en el Mar Caribe. Esta semana, además, las autoridades estadounidenses seguían a un tercer buque vacío que se acercaba a la costa del país miembro de la OPEP.

Bloqueo estadounidense y cargamentos detenidos Las intercepciones forman parte de medidas dirigidas contra algunos barcos de la llamada “flota sombra”, utilizada para transportar petróleo sancionado. A ello se suma el bloqueo anunciado por el presidente Donald Trump a todos los buques sujetos a sanciones estadounidenses, una decisión que ha generado preocupación entre propietarios de embarcaciones.

Como consecuencia, más de una docena de cargamentos de crudo permanecen varados en aguas venezolanas sin poder zarpar. Esta situación ha afectado el flujo normal de exportaciones, incluso cuando PDVSA continúa produciendo alrededor de 1,1 millones de barriles diarios.



Presión sobre la terminal de José

El freno en los envíos ha provocado una rápida acumulación de crudo en tierra, particularmente en la terminal de José, que recibe el petróleo extrapesado procedente de la Faja del Orinoco, la principal región productora del país. Según los documentos, los inventarios en esta instalación volvieron a superar los 10 millones de barriles a mediados de diciembre.

Para evitar recortes en la producción, PDVSA comenzó el fin de semana pasado a transferir parte de esos volúmenes a buques petroleros, una estrategia utilizada en años anteriores cuando el almacenamiento terrestre se aproxima a su límite.

El papel de Chevron y las exportaciones a China

En el occidente de Venezuela, donde la capacidad de almacenamiento es reducida, los inventarios se mantienen cerca de niveles normales. Esto se debe a que Chevron, el principal socio de PDVSA en empresas conjuntas, no ha suspendido las exportaciones del crudo que producen conjuntamente.

Chevron representa cerca de una cuarta parte del crudo producido en las estaciones de mezcla y mejoradores de la Faja del Orinoco, unos 130.000 barriles diarios. El resto suele exportarse a China, destino de aproximadamente el 80% de las exportaciones venezolanas este año.