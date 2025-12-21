Un apagón deja sin electricidad a casi un tercio de San Francisco

Publicado por Sabrina Martin 20 de diciembre, 2025

Un corte de energía iniciado la mañana del sábado dejó sin electricidad a una parte significativa de San Francisco y se fue extendiendo a más barrios a lo largo del día. Para la tarde, más de 120.000 clientes permanecían sin servicio, según datos de Pacific Gas & Electric (PG&E) y del sitio PowerOutage.com.

La cifra representa cerca de un tercio de los aproximadamente 414.000 clientes eléctricos de la ciudad.

Incendio en subestación y labores de emergencia

El Departamento de Bomberos de San Francisco informó que sus equipos estaban extinguiendo un incendio en una subestación de PG&E ubicada en el centro de la ciudad. Las autoridades pidieron a los residentes evitar el área mientras se desarrollaban las labores de emergencia.

PG&E reporta estabilización del sistema

PG&E señaló en un comunicado difundido en la red social X que estaba trabajando con los equipos de emergencia y las autoridades municipales para resolver el apagón. La empresa indicó que había logrado estabilizar la red eléctrica y que no esperaba interrupciones adicionales en ese momento, aunque no ofreció más detalles ni respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.

Amplias zonas del norte y del centro afectadas

De acuerdo con los mapas publicados por PG&E, el apagón alcanzó una extensa franja de barrios en la mitad norte de la ciudad. Entre las áreas afectadas se encontraban los distritos de Richmond y Sunset, así como sectores que se extienden por Haight-Ashbury hasta llegar al centro de San Francisco.

Las zonas sin servicio aparecían marcadas en rojo en el mapa de la empresa, reflejando la magnitud del corte de energía.