Un apagón deja sin electricidad a casi un tercio de San Francisco
El Departamento de Bomberos informó que sus equipos estaban extinguiendo un incendio en una subestación de PG&E.
Un corte de energía iniciado la mañana del sábado dejó sin electricidad a una parte significativa de San Francisco y se fue extendiendo a más barrios a lo largo del día. Para la tarde, más de 120.000 clientes permanecían sin servicio, según datos de Pacific Gas & Electric (PG&E) y del sitio PowerOutage.com.
La cifra representa cerca de un tercio de los aproximadamente 414.000 clientes eléctricos de la ciudad.
Incendio en subestación y labores de emergencia
El Departamento de Bomberos de San Francisco informó que sus equipos estaban extinguiendo un incendio en una subestación de PG&E ubicada en el centro de la ciudad. Las autoridades pidieron a los residentes evitar el área mientras se desarrollaban las labores de emergencia.
PG&E reporta estabilización del sistema
PG&E señaló en un comunicado difundido en la red social X que estaba trabajando con los equipos de emergencia y las autoridades municipales para resolver el apagón. La empresa indicó que había logrado estabilizar la red eléctrica y que no esperaba interrupciones adicionales en ese momento, aunque no ofreció más detalles ni respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.
Amplias zonas del norte y del centro afectadas
De acuerdo con los mapas publicados por PG&E, el apagón alcanzó una extensa franja de barrios en la mitad norte de la ciudad. Entre las áreas afectadas se encontraban los distritos de Richmond y Sunset, así como sectores que se extienden por Haight-Ashbury hasta llegar al centro de San Francisco.
Las zonas sin servicio aparecían marcadas en rojo en el mapa de la empresa, reflejando la magnitud del corte de energía.
Impacto durante el fin de semana previo a Navidad
Tiendas y restaurantes también enfrentaron dificultades para operar, especialmente para realizar transacciones sin sus sistemas de pago electrónico, en una ciudad donde este tipo de tecnología es ampliamente utilizada.