El cardenal Timothy Dolan dijo que Trump "se toma en serio su fe cristiana"

Publicado por Virginia Martínez Verificado por 23 de diciembre, 2024

El cardenal de Nueva York, Timothy Dolan, durante una entrevista exclusiva en FoxNews para Sunday Morning Futures, dijo que habló con Donald Trump en la inauguración de la Catedral de Notre Dame y le dijo que era agradable verlo en otro lugar que no fuera la Quinta Avenida.

Dolan realizó un paralelismo entre los recientes intentos de asesinato contra Trump y los sufridos oportunamente por Ronald Reagan y Juan Pablo II: "Cuando ambos se conocieron por primera vez, Ronald Reagan le dijo al Papa San Juan Pablo II: 'La Madre Teresa me dijo que cree que el Señor me salvó porque el Señor tiene algo especial en mente para mí', y el Papa San Juan Pablo II sonrió y dijo: 'Ella me dijo lo mismo'. Ambos lo creyeron y miren lo que pudieron lograr. El mundo cambió para mejor gracias a ellos".

En este sentido, Dolan agregó sobre el presidente electo: "Creo que los intentos de asesinato en cierto modo le renovaron la idea de que hay algo más allá de mí que me está vigilando y que tiene una tarea para mí. Y lo que expresa personalmente parece expresarse cada vez más en todo el mundo. Y eso es parte de Estados Unidos". Para el cardenal: "Parece haber una nueva apreciación del papel de la fe, especialmente en nuestro país".

El cardenal continuó: "Creo que el presidente Trump ha aprovechado esa situación. He hablado con él en el pasado. Fue bastante franco al decir que no puede decir que fue criado como un cristiano muy celoso, pero que se toma su fe cristiana en serio". Dolan dice que su mensaje en la misa de Nochebuena se centrará en el triunfo de la luz: "El Señor siempre nos invita a salir de nosotros mismos. Eso nos da esperanza".