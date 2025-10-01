Una juez federal bloquea el desvío permanente de $233 millones de FEMA a 12 estados demócratas

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 1 de octubre, 2025

Una juez federal ordenó preservar los $233 millones en subvenciones de FEMA que la Administración Trump intentó retirar a 12 estados gobernados por demócratas, horas antes del cierre del año fiscal del 30 de septiembre.

La decisión de la jueza Mary S. McElroy, designada por Trump para un tribunal federal con sede en Rhode Island, mantiene los fondos disponibles mientras avanza la demanda presentada por los estados en disputa.

En una audiencia convocada de urgencia, McElroy dijo que la reasignación de recursos a días del fin del año fiscal “parecía claramente ilegal”. Y añadió: “Es otro caso más en el que la Administración está diciendo… voy a hacer lo que quiero hacer y no lo que dice la ley y que el tribunal me obligue”.

La magistrada explicó que su objetivo, por el momento, es “preservar el statu quo” para evitar que el dinero caduque a la medianoche.

De acuerdo con un reporte de Politico, en la presentación de los demandantes se expuso que la Casa Blanca comunicó la rescisión de la financiación con una justificación de cuatro palabras: “Ajustado según directiva del DHS”. Los abogados de los estados —con Illinois a la cabeza— afirman que el ajuste de la Casa Blanca intentó castigar a jurisdicciones consideradas poco cooperativas con las prioridades federales en la cuestión migratoria.

Un abogado del Departamento de Justicia pidió negar la medida cautelar alegando que bloquear la reasignación perjudicaría a otros estados a los que el Departamento de Seguridad Nacional pretendía destinar los fondos, sin embargo, McElroy rechazó el argumento y ordenó conservar el dinero hasta que haya sentencia.

El fallo llega una semana después de que otro juez federal en Rhode Island, William Smith (designado por el expresidente George W. Bush), determinara que la Administración Trump actuó de manera ilegal al intentar, según sus palabras, coaccionar a los estados para que se alinearan con sus prioridades de control migratorio. McElroy dijo que la rapidez con que se intentó retirar los fondos tras esa resolución era “preocupante”.