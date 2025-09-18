Jóvenes colombianos reclutados bajo engaños se encuentran en el frente de la brutal guerra de Sudán

Publicado por Carlos Dominguez 18 de septiembre, 2025

Exmilitares colombianos han sido reclutados por empresas privadas con promesas de trabajos de seguridad en Emiratos Árabes Unidos (EAU), pero una vez en Abu Dhabi, sus pasaportes y teléfonos son confiscados para luego ser enviados a zonas de conflicto en Sudán.

De acuerdo a The Telegraph, muchos de estos colombianos terminaron combatiendo junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar acusado de crímenes de guerra y limpieza étnica en Darfur.

Esclavitud militar

Uno de los casi 2.000 exsoldados colombianos que se ha visto envueltos en la guerra de Sudán dijo a The Telegraph que muchos han sido engañado con promesas de trabajo de seguridad privada para hoteles y refinerías de petróleo en EAU.

Según el ahora mercenario, la oferta que le hicieron los reclutadores era atractiva: un contrato, alrededor de $2600 al mes libres de impuestos y vuelos pagados.

"Te dicen que vas a proteger instalaciones petroleras, hoteles", dijo el exsoldado colombiano, quien, de acuerdo al diario británico, se vio obligado a firmar un acuerdo de confidencialidad antes de su llegada a Abu Dabi junto con otras 60 personas en marzo.

Al colombiano le dijeron que lo enviaban a Libia para realizar un curso de formación en seguridad. Tras su llegada a Bengasi, él y sus compañeros reclutas fueron trasladados en automóvil a través del desierto hasta Sudán y el territorio de la RSF en Darfur.

Estos hombres, algunos apenas salidos de la adolescencia, se han visto empujados como soldados mercenarios al frente de uno de los conflictos más salvajes del mundo.

Colombianos combaten y mueren en Sudán

Oficiales del Ejército sudanés dijeron a The Telegraph que los colombianos no sólo se entrenaban, sino que se encontraban en las líneas del frente de Darfur y Kordofán.

De acuerdo al diario británico, un oficial del Ejército sudanés en Darfur, Ahmed Safeldin, dijo que la eficacia de los colombianos había sido limitada y que varios habían muerto.

"No entienden nuestras tácticas y no conocen la geografía ni la topografía de Darfur. Por eso han matado a muchos de ellos. Hemos recuperado documentos oficiales de identidad colombianos para demostrarlo", afirmó el oficial.

Mohamed Ali, otro oficial, dijo: "Los mercenarios colombianos llevan combatiendo con la RSF en Sudán desde el año pasado y siguen aquí ahora. Los matamos y nos llevamos sus documentos para probar cualquier caso legal en el futuro".

Las familias destrozadas

La madre de un joven soldado colombiano que luchaba en Sudán dijo a The Telegraph que el chico sólo tenía 19 años y que se había alistado nada más terminar el servicio nacional para lo que él decía que era un trabajo de seguridad protegiendo hoteles en EAU.

Los reclutadores, dijo la madre, han advertido a las familias de que no causen problemas.

"Me dijeron que si iba a la prensa, mi hijo no volvería a casa".

The Telegraph asegura que en las últimas semanas varios colombianos murieron en ataques con drones en Fasher, una ciudad clave en el conflicto. Los cuerpos de varios mercenarios permanecen sin reclamar en morgues sudanesas, mientras que sus familias en Colombia desconocen su paradero.