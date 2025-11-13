Un fallo judicial obliga al Gobierno a liberar a cientos de detenidos por operativos migratorios en Chicago

Publicado por Sabrina Martin 12 de noviembre, 2025

Un juez federal ordenó la liberación de más de 300 personas detenidas en operativos migratorios realizados por el Gobierno en el área de Chicago, tras determinar que las detenciones efectuadas durante la denominada “Operación Midway Blitz” violaron un acuerdo judicial vigente que prohíbe los arrestos sin orden judicial.

El fallo y sus plazos

La resolución, emitida por el juez de distrito Jeffrey Cummings, establece tres fechas límite para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Antes del viernes, el Gobierno deberá liberar bajo fianza a 13 detenidos arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Illinois y retenidos en Texas, Missouri y otros estados.

Para el 19 de noviembre, el DHS deberá presentar informes detallados sobre 615 personas detenidas sin orden judicial entre junio y principios de octubre, y antes del 21 de noviembre, liberar a 313 inmigrantes considerados de bajo riesgo de fuga y cuya detención haya violado el acuerdo Castañon-Nava.

Quienes no sean considerados un riesgo para la seguridad pública podrán ser liberados bajo fianza de 1.500 dólares y quedarán sujetos a monitoreo electrónico, incluyendo dispositivos GPS en el tobillo.

En cambio, aquellos clasificados como de alto riesgo deberán permanecer bajo custodia federal.