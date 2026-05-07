Arrestan a ocho adolescentes por la golpiza que mató a Jonathan Lewis, de 17 años

Publicado por Williams Perdomo 7 de mayo, 2026

El Departamento de Policía de Las Vegas informó de que arrestó a ocho adolescentes por la muerte de Jonathan Lewis, de 17 años de edad, y los llevó a un centro de menores. Los jóvenes presuntamente participaron en una golpiza que mató a Lewis a principios de mes.

"Los individuos fueron arrestados por el Equipo de Aprehensión Criminal", detalló la policía mediante un comunicado publicado en las redes sociales.

La golpiza que recibió Jonathan Lewis

La muerte de Lewis se produjo luego de que recibiera una golpiza por un grupo de 15 adolescentes. El hecho ocurrió en un callejón cercano a Rancho High School. La causa de fallecimiento del joven fue un traumatismo contundente y fue clasificada como homicidio. De acuerdo con el New York Post, Las autoridades detallaron que "la pelea inicial el 1 de noviembre entre Lewis y un compañero no identificado fue por auriculares inalámbricos robados y posiblemente un vapeador robado como resultado de incidentes a principios de semana".

El padre del joven contó que su hijo fue atacado después de que intentó ayudar a su amigo, un niño más pequeño a quien el grupo le robó algo y lo arrojó a un bote de basura. "Jonathan sólo quería proteger a su amigo. Es un héroe", comentó el padre a USA Today.