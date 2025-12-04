Trump firmó un "histórico" acuerdo de paz con Ruanda y la República Democrática del Congo tras treinta años de conflicto

Publicado por Joaquín Núñez 4 de diciembre, 2025

Donald Trump recibió a los presidentes de Ruanda y de la República Democrática del Congo (RDC) para firmar el acuerdo de paz anunciado en junio. Paul Kagame y Félix Tshisekedi acompañaron al presidente en un evento que tuvo lugar en el Instituto Estadounidense para la Paz de Washington DC, recientemente rebautizado por el Departamento de Estado como 'Instituto de la Paz Donald J. Trump'.

Si bien Estados Unidos estaba fuera del conflicto entre las dos naciones africanas, la Administración Trump decidió involucrarse desde enero de este año. Finalmente, tras meses de negociaciones, la mediación terminó con un acuerdo de paz.

El presidente recibió a Tshisekedi (RDC) y a Kagame (Ruanda), como así también a emisarios de otros países del continente africano, quienes quisieron estar presentes para presenciar la firma del acuerdo.

"Hemos venido al Instituto Estadounidense de la Paz para firmar un acuerdo histórico que pondrá fin a uno de los conflictos más largos del mundo, con más de 10 millones de muertos. Hoy nos comprometemos a poner fin a décadas de violencia y derramamiento de sangre y a comenzar una nueva era de armonía y cooperación entre la República Democrática del Congo y Ruanda", expresó Trump durante el evento.

"Durante más de treinta años, uno de los peores conflictos del mundo ha estado causando estragos en el este del Congo. Millones y millones de personas han perdido la vida trágicamente, sin fin, y muchas más han sido desplazadas de sus hogares. Se han destruido familias. Ha sido un desastre. (...) Y hoy estamos teniendo éxito donde tantos otros han fracasado, y esta se ha convertido en la octava guerra que hemos terminado en menos de un año. Es algo muy emocionante. Ha sido realmente así, porque estamos hablando de treinta años de lucha", añadió.

Por su parte, los líderes africanos le agradecieron al republicano por su tarea de mediación, subrayando que su intervención fue sorpresiva.

"El mayor agradecimiento es para el presidente Donald Trump. Nadie le pidió al presidente Trump que asumiera esta tarea. Nuestra región está lejos de los titulares, pero cuando el presidente vio la oportunidad de contribuir a la paz, la aprovechó de inmediato", señaló por su parte el presidente de Ruanda.

El acuerdo, definido por el presidente de Congo un "nuevo capítulo de estabilidad", incluye lo siguiente: que Ruanda retire sus tropas del este de la RDC; mecanismos de seguridad conjunta; el desarme o integración condicional de grupos armados no estatales; el respeto de la integridad territorial; y la apertura a una cooperación económica regional.

En adición, Trump resumió los 'Acuerdos de Washington' como "un alto el fuego permanente, el desarme de las fuerzas no estatales, disposiciones para que los refugiados regresen a sus hogares y la rendición de cuentas para quienes han cometido atrocidades ilegales".

A su vez, como parte del acuerdo, Estados Unidos obtendrá acceso a minerales críticos en la región, como litio, oro y cobalto.