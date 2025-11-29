Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

La Administración Trump ordena restringir créditos fiscales a inmigrantes ilegales tras el ataque a soldados de la Guardia Nacional

El sospechoso del tiroteo es un ciudadano afgano llamado Rahmanullah Lakanwal que ingresó a Estados Unidos como parte de un programa humanitario durante la Administración del expresidente demócrata Joe Biden para reasentar a afganos.

Departamento del Tesoro

Departamento del TesoroAFP

Publicado por
Luis Francisco Orozco

El secretario del Tesoro Scott Bessent anunció este viernes que la Administración del presidente Donald Trump impondrá restricciones a los inmigrantes ilegales a la hora de recibir ciertos créditos fiscales, luego del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional que servían en Washington D.C. El sospechoso del tiroteo es un ciudadano afgano llamado Rahmanullah Lakanwal que ingresó a Estados Unidos como parte de un programa humanitario durante la Administración del expresidente demócrata Joe Biden para reasentar a afganos.

">

En su cuenta de X, Bessent explicó que el Departamento del Tesoro trabajará arduamente para poder garantizar que aquellas personas que estén ilegalmente en los Estados Unidos, al igual que “otros extranjeros no calificados”, no cuenten con la posibilidad de acceder a ciertos créditos fiscales. “Por instrucciones de @POTUS @realDonaldTrump, estamos trabajando para cortar los beneficios federales a los inmigrantes ilegales y preservarlos para los ciudadanos estadounidenses. @USTreasury anunció que emitirá reglamentos propuestos que aclaran que las porciones reembolsadas de ciertos beneficios del impuesto sobre la renta individual ya no estarán disponibles para inmigrantes ilegales y otros extranjeros no calificados, incluyendo el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (Earned Income Tax Credit), el Crédito Tributario Adicional por Hijos (Additional Child Tax Credit), el Crédito de Oportunidad Estadounidense (American Opportunity Tax Credit) y el Crédito de Ahorros (Saver’s Match Credit)”, anunció Bessent.

La normativa parece haber estado en preparación previamente, tomando en cuenta que el departamento ha estado moviéndose para reclasificar ciertos créditos fiscales como beneficios públicos federales. Según varios analistas, el cambio implicaría que muchos inmigrantes que ya contaban con autorización de trabajo en Estados Unidos no podrán seguir beneficiándose de estos créditos a pesar de contribuir al sistema tributario.

Una de los soldados de la Guardia Nacional falleció

El ataque contra los soldados de la Guardia Nacional ocurrió a tan solo dos cuadras de la Casa Blanca, en lo que ha sido descrito como una emboscada. Las víctimas del tiroteo fueron la especialista Sarah Beckstrom y el sargento de estado mayor Andrew Wolfe. Trump informó este jueves por la noche a través de su cuenta en Truth Social que Beckstrom falleció a causa de sus heridas.

“Lamentablemente, debo informarles que, segundos antes de comenzar, acabo de enterarme de que Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental, una de las guardias de las que estamos hablando, una joven muy respetada y magnífica persona, que comenzó su servicio en junio de 2023 y destacaba en todos los aspectos, acaba de fallecer. Ya no está con nosotros. Ahora nos está mirando desde arriba. Sus padres están con ella. Esto acaba de suceder. Fue brutalmente atacada. Ha muerto. Ahora está con nosotros. Una persona increíble. Destacada en todos los sentidos y en todos los ámbitos”, declaró el presidente.

LO ÚLTIMO

Recomendaciones

tracking