La Administración Trump ordena restringir créditos fiscales a inmigrantes ilegales tras el ataque a soldados de la Guardia Nacional

Publicado por Luis Francisco Orozco 28 de noviembre, 2025

El secretario del Tesoro Scott Bessent anunció este viernes que la Administración del presidente Donald Trump impondrá restricciones a los inmigrantes ilegales a la hora de recibir ciertos créditos fiscales, luego del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional que servían en Washington D.C. El sospechoso del tiroteo es un ciudadano afgano llamado Rahmanullah Lakanwal que ingresó a Estados Unidos como parte de un programa humanitario durante la Administración del expresidente demócrata Joe Biden para reasentar a afganos.

En su cuenta de X, Bessent explicó que el Departamento del Tesoro trabajará arduamente para poder garantizar que aquellas personas que estén ilegalmente en los Estados Unidos, al igual que “otros extranjeros no calificados”, no cuenten con la posibilidad de acceder a ciertos créditos fiscales. “Por instrucciones de @POTUS @realDonaldTrump, estamos trabajando para cortar los beneficios federales a los inmigrantes ilegales y preservarlos para los ciudadanos estadounidenses. @USTreasury anunció que emitirá reglamentos propuestos que aclaran que las porciones reembolsadas de ciertos beneficios del impuesto sobre la renta individual ya no estarán disponibles para inmigrantes ilegales y otros extranjeros no calificados, incluyendo el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (Earned Income Tax Credit), el Crédito Tributario Adicional por Hijos (Additional Child Tax Credit), el Crédito de Oportunidad Estadounidense (American Opportunity Tax Credit) y el Crédito de Ahorros (Saver’s Match Credit)”, anunció Bessent.

La normativa parece haber estado en preparación previamente, tomando en cuenta que el departamento ha estado moviéndose para reclasificar ciertos créditos fiscales como beneficios públicos federales. Según varios analistas, el cambio implicaría que muchos inmigrantes que ya contaban con autorización de trabajo en Estados Unidos no podrán seguir beneficiándose de estos créditos a pesar de contribuir al sistema tributario.