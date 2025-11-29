La Administración Trump ordena restringir créditos fiscales a inmigrantes ilegales tras el ataque a soldados de la Guardia Nacional
El sospechoso del tiroteo es un ciudadano afgano llamado Rahmanullah Lakanwal que ingresó a Estados Unidos como parte de un programa humanitario durante la Administración del expresidente demócrata Joe Biden para reasentar a afganos.
El secretario del Tesoro Scott Bessent anunció este viernes que la Administración del presidente Donald Trump impondrá restricciones a los inmigrantes ilegales a la hora de recibir ciertos créditos fiscales, luego del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional que servían en Washington D.C. El sospechoso del tiroteo es un ciudadano afgano llamado Rahmanullah Lakanwal que ingresó a Estados Unidos como parte de un programa humanitario durante la Administración del expresidente demócrata Joe Biden para reasentar a afganos.
At @POTUS @realDonaldTrump's direction, we are working to cut off federal benefits to illegal aliens and preserve them for U.S. citizens.@USTreasury announced that it will issue proposed regulations clarifying that the refunded portions of certain individual income tax benefits… https://t.co/pn2MXoxDHC— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) November 28, 2025
En su cuenta de X, Bessent explicó que el Departamento del Tesoro trabajará arduamente para poder garantizar que aquellas personas que estén ilegalmente en los Estados Unidos, al igual que “otros extranjeros no calificados”, no cuenten con la posibilidad de acceder a ciertos créditos fiscales. “Por instrucciones de @POTUS @realDonaldTrump, estamos trabajando para cortar los beneficios federales a los inmigrantes ilegales y preservarlos para los ciudadanos estadounidenses. @USTreasury anunció que emitirá reglamentos propuestos que aclaran que las porciones reembolsadas de ciertos beneficios del impuesto sobre la renta individual ya no estarán disponibles para inmigrantes ilegales y otros extranjeros no calificados, incluyendo el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (Earned Income Tax Credit), el Crédito Tributario Adicional por Hijos (Additional Child Tax Credit), el Crédito de Oportunidad Estadounidense (American Opportunity Tax Credit) y el Crédito de Ahorros (Saver’s Match Credit)”, anunció Bessent.
La normativa parece haber estado en preparación previamente, tomando en cuenta que el departamento ha estado moviéndose para reclasificar ciertos créditos fiscales como beneficios públicos federales. Según varios analistas, el cambio implicaría que muchos inmigrantes que ya contaban con autorización de trabajo en Estados Unidos no podrán seguir beneficiándose de estos créditos a pesar de contribuir al sistema tributario.
Una de los soldados de la Guardia Nacional falleció
“Lamentablemente, debo informarles que, segundos antes de comenzar, acabo de enterarme de que Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental, una de las guardias de las que estamos hablando, una joven muy respetada y magnífica persona, que comenzó su servicio en junio de 2023 y destacaba en todos los aspectos, acaba de fallecer. Ya no está con nosotros. Ahora nos está mirando desde arriba. Sus padres están con ella. Esto acaba de suceder. Fue brutalmente atacada. Ha muerto. Ahora está con nosotros. Una persona increíble. Destacada en todos los sentidos y en todos los ámbitos”, declaró el presidente.