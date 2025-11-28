Airbus anuncia revisión urgente de aviones A320 a días del inicio de la temporada navideña

Publicado por Sabrina Martin 28 de noviembre, 2025

Airbus pidió a las aerolíneas suspender temporalmente la operación de un número no especificado de aeronaves de la familia A320 —que incluye los modelos A318, A319, A320 y A321— para aplicar una actualización de software destinada a mitigar un riesgo detectado recientemente. El fabricante reconoce que la decisión generará “interrupciones operativas para pasajeros y clientes”.

El aviso se disparó tras un evento reciente con una aeronave de esta familia en el que se observó que la radiación solar intensa puede corromper datos críticos usados por los sistemas de control de vuelo. Airbus afirma que hay un número “significativo” de aviones en servicio que podrían verse afectados, pero no ha facilitado una cifra concreta.

Airbus emite una alerta global a las aerolíneas

Ante este escenario, el fabricante afirma haber actuado en coordinación con los reguladores para activar medidas inmediatas. En su comunicado, Airbus señala que ha trabajado “proactivamente con las autoridades aeronáuticas para solicitar a los operadores medidas preventivas inmediatas mediante una Transmisión de Alerta a los Operadores (AOT)”.

El objetivo de esta instrucción es que las aerolíneas implementen “la protección de software y/o hardware disponible y garanticen la seguridad de la flota”. Airbus confirma además que esta AOT será incorporada en una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia emitida por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA).

La empresa reconoce efectos operativos y pide disculpas El fabricante admite que u decisión tendrá un importante impacto logístico en aerolíneas y pasajeros durante los próximos días. En palabras de Airbus: “Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y colaboraremos estrechamente con los operadores, manteniendo la seguridad como nuestra prioridad principal.”

Un aviso en plena antesala de la temporada navideña

El comunicado llega justo antes de uno de los momentos de mayor movilidad del año. Reportes señalan que la medida podría involucrar alrededor de 6.000 aviones de la familia A320, lo que representaría aproximadamente la mitad de los que están operativos en todo el mundo. Airbus no ha confirmado esa estimación.