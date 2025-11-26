Trump salva a los pavos de Biden: indulta a 'Peach' y 'Blossom' tras declarar "inválidos" los perdones de 2024 por utilizar autopen

Publicado por Agustina Blanco 25 de noviembre, 2025

En una ceremonia llena de risas y toques políticos en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump mantuvo viva la tradición anual de Acción de Gracias al indultar este año a dos pavos gigantes, "Gobble" y "Waddle".

Pero no se quedó ahí: con un guiño humorístico a su predecesor, Joe Biden, Trump anunció que los indultos a los pavos de 2024, "Peach" y "Blossom", eran "totalmente inválidos" debido al uso de un autopen –un dispositivo mecánico para firmar documentos– y procedió a "rescatarlos" formalmente, salvándolos de un destino fatal.

BREAKING: President Trump says an investigation has shown Biden used an autopen for last year's turkey pardon.



"I determined that last year's turkey pardons are totally invalid, as are the pardons of about every other person that was pardoned other than Where's Hunter." 🤣🤣 pic.twitter.com/tZBfHwJKq6 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 25, 2025

La tradición de los pavos



La tradición del indulto presidencial a los pavos data de décadas atrás, remontándose informalmente a la era de Harry Truman en 1947, aunque se formalizó en los años 80. Este año, el evento marcó el quinto indulto de Trump como presidente, y atrajo a una multitud de periodistas, funcionarios y familias en un ambiente festivo, interrumpido solo por los característicos "gobble" (gorjeos) de los protagonistas emplumados.

Trump, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad de inyectar política en la celebración, comenzando su discurso con una "investigación exhaustiva" ficticia que involucraba a la fiscal general Pam Bondi, el Departamento de Justicia (DOJ), el FBI, la CIA y la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca.

"Como recordarán, el año pasado, tras una investigación exhaustiva y rigurosa por parte de [la Fiscal General] Pam Bondi y todo el personal del Departamento de Justicia, el FBI, la CIA y la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca, he determinado que los indultos a los pavos del año pasado son totalmente inválidos", declaró Trump, según reseña Fox News. "Nulos y sin valor", enfatizó, refiriéndose al autopen utilizado por Biden en 2024.

"Los pavos conocidos como Peach y Blossom del año pasado fueron localizados, y estaban camino a ser procesados, es decir, a ser sacrificados. Pero he detenido ese viaje y los indulto oficialmente. Y no se servirán en la cena de Acción de Gracias. Los salvamos justo a tiempo".

La multitud estalló en carcajadas ante la exageración, que jugaba con las críticas recurrentes de Trump al uso del autopen por parte de Biden.

El republicano también extendió la broma incluso a otros indultos de la era Biden, insinuando que la mayoría eran inválidos "excepto el de Hunter", en referencia al hijo del expresidente.

Trump destacó que estas aves son las más grandes en la historia de la tradición, con un peso combinado de más de 23 kilos cada una. "A pesar de su tamaño, el secretario Kennedy ha certificado formalmente que estos son los primeros pavos MAHA [Make America Healthy Again]", bromeó Trump, alineando el evento con su agenda de salud pública.

.@POTUS: "These are two of the largest Turkey’s ever presented to an American president—over 50 pounds each... despite their size, @SecKennedy has formally certified that these are the first ever MAHA turkeys." pic.twitter.com/H5kW4yM1Rn — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 25, 2025

Por su parte, la primera dama, Melania Trump, contribuyó al encanto del evento al revelar que los nombres "Gobble" y "Waddle" fueron elegidos mediante una encuesta en X. Por su parte, el presidente confesó que pensó en llamarlos "Chuck" y "Nancy" (un chascarillo a los líderes demócratas Chuck Schumer y Nancy Pelosi).

The 2025 White House Turkey Pardoning Ceremony - November 25, 2025 pic.twitter.com/6F0T9UCW2d — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) November 25, 2025

🦃 Help us choose the names of this year’s Presidential Turkeys!



🗳️ Vote for your favorite name pair from the options below, courtesy of North Carolina 4H and FFA students.



⏰ Cast your vote on X & IG by Friday, Nov. 21 at 12:00 PM ET. — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) November 17, 2025

"Iba a llamarlos Chuck y Nancy, pero entonces me di cuenta de que no los indultaría. Nunca perdonaría a esas dos personas", dijo Trump, provocando más risas.

El futuro de los pavos

Tras el anuncio, los pavos fueron "liberados" simbólicamente y se dirigieron a la Universidad Estatal de Carolina del Norte, donde actuarán como "embajadores del pavo" para la industria avícola, según una portavoz de la Federación Nacional del Pavo.