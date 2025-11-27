Colorado: muere la senadora Faith Winter en un accidente de tránsito al sur de Denver

Publicado por Carlos Dominguez 27 de noviembre, 2025

La senadora estatal Faith Winter, demócrata de Broomfield, murió en un accidente de tráfico múltiple ocurrido en los carriles norte de la Interestatal 25, cerca de Dry Creek Road, al sur de Denver. La causa del incidente, que tuvo lugar alrededor de las 6 pm (hora local), está bajo investigación.

John Bartmann, ayudante de la Oficina del Sheriff del condado de Arapahoe, dijo que hubo tres personas heridas y una muerta en el accidente, en el que se vieron implicados cinco vehículos.

"La causa va a llevar algún tiempo averiguarla", informó.

De acuerdo a The Colorado Sun, Bartmann dijo que no podía proporcionar información sobre quiénes habían muerto y quiénes habían resultado heridos en el accidente. Sin embargo, el diario supo que Winter era la persona que murió, lo que posteriormente fue confirmado por su familia y por altos cargos demócratas del Capitolio.

"Su presencia aportaba calidez"

El gobernador Jared Polis, junto con otros líderes estatales, expresó su pesar y destacó el compromiso de la legisladora con el servicio público, las familias de Colorado y la defensa del clima.

"Estoy profundamente entristecido por su familia, sus amigos y colegas, y su comunidad", dijo Polis, añadiendo que había conocido a Winter durante 20 años. "El trabajo y la defensa de Faith hicieron de Colorado un estado mejor".

"La senadora Winter era una colega cuya presencia aportaba calidez y una perspectiva inestimable al Capitolio", dijeron los senadores demócratas en un comunicado. "Echaremos de menos su liderazgo, su colaboración y su profundo compromiso con un Colorado más brillante".