Los Knicks remontan y derrotan a los Rockets mientras Pistons y Spurs avanzan

Publicado por Williams Perdomo 22 de febrero, 2026

Jalen Brunson de Nueva York anotó 18 de sus 20 puntos en la segunda mitad y los Knicks borraron un déficit de 18 puntos en el último cuarto para vencer a los Houston Rockets 108-106 en el Madison Square Garden el sábado.

Mientras tanto, los Detroit Pistons, líderes de la Conferencia Este de la NBA, consiguieron su quinta victoria consecutiva y los San Antonio Spurs mantuvieron la presión sobre los líderes del Oeste, Oklahoma City Thunder, con su octavo triunfo consecutivo.

La victoria de los Knicks fue una recuperación de una humillante derrota ante Detroit con una valiente victoria que los colocó nuevamente en un empate por el tercer lugar en el Este.

Karl-Anthony Towns anotó 25 puntos y OG Anunoby agregó 20 para Nueva York, que lideró por hasta 13 puntos en la primera mitad, pero perdía 75-93 con 10:53 por jugar.

La bandeja de Brunson, después del segundo robo de su compañero José Alvarado en 20 segundos, empató el marcador en 103-103 con 1:26 restantes y Brunson puso a los Knicks arriba definitivamente, 105-103, con 29 segundos restantes.

Kevin Durant anotó 30 puntos, la mayor cantidad en el partido, para los Rockets, pero 20 pérdidas de balón de Houston que resultaron en 30 puntos de los Knicks resultaron demasiado para superar.

Los Pistons se recuperaron de un comienzo lento y lograron una victoria de 126-110 sobre los Bulls en decadencia en Chicago.

Detroit superó a los Bulls 44-26 en el tercer cuarto para tomar el control, llegando a tener una ventaja de 28 puntos y ampliando su récord a 42-13.

Jalen Duren lideró el camino, regresando de una suspensión de dos juegos por su papel en una pelea del 9 de febrero en Charlotte para anotar 26 puntos y atrapar 13 rebotes.

El base estrella Cade Cunningham agregó 18 puntos y 13 asistencias y Tobias Harris aportó otros 18 puntos para los Pistons, que tienen seis juegos de ventaja sobre los Boston Celtics en la cima del Este, con los Knicks y los Cleveland Cavaliers un juego más atrás.

El base australiano Josh Giddey anotó 27 puntos para liderar a los Bulls, pero Chicago ha perdido ocho partidos seguidos.

San Antonio también aprovechó a un oponente en apuros y venció a los tambaleantes Sacramento Kings por 139-122.

Sacramento sufrió su 16ª derrota consecutiva, un récord para la franquicia.

La superestrella francesa de los Spurs, Victor Wembanyama, anotó 28 puntos y capturó 15 rebotes. Añadió un robo y cuatro tapones, tres de ellos en los dos primeros minutos.

Los titulares De'Aaron Fox y Stephon Castle y el reserva Keldon Johnson anotaron 18 puntos cada uno para los Spurs, que repelieron un ataque de Sacramento en el tercer cuarto que permitió a los Kings reducir el déficit a uno antes de que San Antonio se alejara nuevamente.