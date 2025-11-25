Los mejores destinos para visitar este Día de Acción de Gracias y cómo viajar sin tráfico

La parada anual de Macy's por el Día de Acción de Gracias en Nueva York (Archivo) AFP

Con el Día de Acción de Gracias cada vez más cerca, millones de familias comienzan a planear no solo la cena del pavo, sino también posibles escapadas durante uno de los festivos más importantes del año.

Si este 2025 quieres viajar, ya sea para descansar, explorar nuevas ciudades o evitar la rutina del hogar, Wallethub publicó un ranking con los 30 mejores destinos del país para disfrutar de Thanksgiving, evaluados según clima, accesibilidad, costos, ambiente festivo y oferta gastronómica.

Encabezando la lista se encuentra San Antonio, Texas, que se posiciona como el destino ideal para familias que buscan una experiencia distinta durante este festivo. La ciudad ofrece un clima excelente durante las fiestas, con apenas un 1% de probabilidad de lluvia, y cuenta con la tercera cena de Acción de Gracias más económica del país. Además, San Antonio destaca por su gran número de restaurantes de alta calidad, mercados de calabazas y tiendas de decoración navideña.

Según Wallethub, los residentes muestran un gran entusiasmo por la festividad, reflejado en las búsquedas en Google relacionadas con Thanksgiving.

En segundo lugar está Atlanta, Georgia, conocida por su amplia oferta de tiendas de decoración y restaurantes muy valorados. La ciudad también mantiene un historial destacable de puntualidad en vuelos, con solo un 12% de retrasos el año pasado, lo que la convierte en un destino cómodo para quienes viajan en avión.

Atlanta sobresale además por su generosidad comunitaria: los habitantes destinan aproximadamente el 5% de sus ingresos a organizaciones benéficas, ubicándose en el 22.º lugar a nivel nacional, según FOX Business.

Otro destino que se destaca es Virginia Beach, Virginia, que ofrece alojamientos muy económicos, con habitaciones de hotel de tres estrellas desde tan solo 41 dólares por noche. Además de sus opciones gastronómicas y su ambiente familiar, Virginia Beach figura entre las comunidades más generosas del país y cuenta con una de las tasas de criminalidad más bajas, lo que la convierte en una opción segura y accesible para los turistas.

Dallas, Texas, se posiciona en el cuarto lugar gracias a sus numerosas celebraciones y espectáculos de luces, así como a la variedad de restaurantes que ofrecen cenas especiales de Acción de Gracias. La ciudad combina tradición, clima agradable y precios razonables para los viajeros, lo que la hace ideal para quienes buscan experiencias festivas fuera de casa.

Finalmente, Scottsdale, Arizona, cierra el top cinco como un destino seguro y accesible, con un alto nivel de celebraciones tradicionales, ferias de calabazas y tiendas de decoración, perfecto para quienes buscan un ambiente más tranquilo y al aire libre durante las fiestas.

Más allá de elegir el destino, es crucial considerar el transporte y las horas de viaje, ya que se proyecta que más de 82 millones de personas se movilizarán entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre, según SEMANA. La gran mayoría, alrededor de 73 millones, viajará en carro, mientras que aproximadamente 6 millones tomarán vuelos y casi 2.5 millones usarán autobús, tren o crucero.

¿Cómo estará el clima en Acción de Gracias?

En términos de clima, FOX Weather advierte que un gran sistema de tormentas podría afectar las planicies y el centro del país justo antes o durante Thanksgiving, por lo que se sugiere estar atentos a los pronósticos y considerar rutas alternativas para evitar retrasos y congestiones.

Las ciudades del sur y sureste lideran el ranking de Wallethub debido a su clima favorable, precios accesibles y alta oferta cultural y gastronómica, así como al entusiasmo de los residentes por las festividades.

Las mejores horas y formas de transporte para viajar en Thanksgiving 82 millones de personas viajando entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre. La mayoría de los viajeros (73 millones) se desplazará en carro, según la



Los destinos preferidos suelen ser ciudades con buen clima invernal, como Florida o Los Ángeles. Los boletos aéreos internos promedio rondan los 700 dólares ida y vuelta.



En cuanto al tráfico, los momentos de mayor congestión serán:



25 de noviembre: 12:00 pm – 9:00 pm.

26 de noviembre: 11:00 am– 8:00 pm.

3 de diciembre: mismos horarios.

Las mejores horas para conducir son antes de las 11:00 am del viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre, y después de las 8:00 pm del lunes 1 de diciembre. Se recomienda prestar atención a las condiciones de las vías interestatales y evitar los horarios pico en las principales ciudades. Para el Día de Acción de Gracias 2025, se espera una de las mayores movilizaciones de la historia en Estados Unidos, con alrededor deentre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre. La mayoría de los viajeros (73 millones) se desplazará en carro, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA) , mientras que 6 millones usarán avión y cerca de 2,5 millones viajarán en tren, autobús o crucero, registrando un incremento del 8,5% respecto a años anteriores.Los destinos preferidos suelen ser ciudades con buen clima invernal, como. Los boletos aéreos internos promedio rondan los 700 dólares ida y vuelta.En cuanto al tráfico, los momentos de mayor congestión serán:Las mejores horas para conducir son antes de las 11:00 am del viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre, y después de las 8:00 pm del lunes 1 de diciembre. Se recomienda prestar atención a las condiciones de las vías interestatales y evitar los horarios pico en las principales ciudades.

Desfile de Macy’s 2025: hora oficial, cómo verlo en vivo y transmisión en español

El Desfile de Macy’s 2025 se celebrará el 27 de noviembre en Manhattan, Nueva York, con motivo del Día de Acción de Gracias, marcando también el inicio de la temporada navideña. Esta icónica tradición, que data de 1924, recorrerá cuatro kilómetros hasta la tienda Macy’s en Herald Square, mostrando globos gigantes, carrozas y personajes emblemáticos.

El evento comenzará a las 8:30 am (hora del Este) y se transmitirá en vivo por NBC, Peacock, Universal Television y Telemundo en español, presentado por Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow. Además, habrá una previsión desde las 8 pm del 26 de noviembre para la cuenta regresiva.

Entre los nuevos globos de este año destacan Buzz Lightyear, PAC-MAN, el carruaje de cebolla de Shrek y Mario Bros. Las actuaciones musicales contarán con artistas como Drew Baldridge, Matteo Bocelli, Colbie Caillat, Ciara, Gavin DeGraw, Kool & the Gang, Busta Rhymes y Calum Scott, entre otros.

El desfile combina entretenimiento, música y tradición, siendo uno de los eventos más esperados del año y una actividad emblemática para disfrutar en familia o por televisión desde cualquier lugar.