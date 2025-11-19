La Guía Michelin se expande por el país: ¿Cuáles son los mejores restaurantes para comer?

Publicado por Diane Hernández 19 de noviembre, 2025

La prestigiosa Guía Michelin anunció este martes la expansión de su cobertura en el país, incorporando por primera vez a Boston y Filadelfia en su edición 'Northeast Cities'. Con esta ampliación, los restaurantes de estas ciudades se suman a la lista de locales evaluados junto con Nueva York, Chicago y Washington DC, consolidando la presencia de Michelin en el noreste del país.

En Boston, la primera estrella Michelin fue otorgada al restaurante 311 Omakase, ubicado en el South End, destacando por su cocina japonesa de alta precisión y calidad excepcional. Además, varios locales recibieron menciones como Bib Gourmand, que reconoce una excelente relación calidad-precio, y distinciones recomendadas para aquellos establecimientos que destacan en creatividad y técnica.

Entre los premios especiales, Mahaniyom se hizo con el galardón a 'Cócteles excepcionales', reconociendo la innovación en mixología.

Todas las estrellas y Bib Gourmands en la Guía MICHELIN Boston 2025

En esta primera edición, Boston cuenta con un restaurante con estrella MICHELIN: 311 Omakase, un local íntimo en South End dirigido por el chef Wei Fa Chen, que ofrece un menú omakase con pescados de alta calidad y técnicas refinadas, acompañado de una ambientación minimalista que resalta la presentación de los platos.



En esta primera edición, Boston cuenta con un restaurante con estrella MICHELIN: 311 Omakase, un local íntimo en South End dirigido por el chef Wei Fa Chen, que ofrece un menú omakase con pescados de alta calidad y técnicas refinadas, acompañado de una ambientación minimalista que resalta la presentación de los platos.



Además, varios restaurantes recibieron el



Bar Volpe (italiana, South Boston) y Fox & The Knife (italiana, South Boston), ambos liderados por la chef Karen Akunowicz, ofrecen pastas y platos italianos innovadores en ambientes acogedores.

Mahaniyom (tailandesa, Brookline) sorprende con currys, ensaladas de temporada y cócteles creativos en un espacio reducido.

En Cambridge destacan restaurantes de cocina asiática como Jahunger, especializado en fideos de Xinjiang, y Pagu, que combina sabores españoles y asiáticos, mostrando creatividad y atención al detalle.

, especializado en fideos de Xinjiang, y , que combina sabores españoles y asiáticos, mostrando creatividad y atención al detalle. Sumiao Hunan Kitchen se distingue por su cocina hunanesa auténtica, con platos clásicos chinos ejecutados con precisión y delicadeza.

En conjunto, la guía subraya la diversidad culinaria de Boston, donde restaurantes de alta gama conviven con propuestas más accesibles, reflejando la mezcla de tradición, innovación y talento de chefs locales.

Esta es la guía completa de dónde comer bien, y con el mejor precio en Boston

La cita más importante para los amantes de la gastronomía

Filadelfia, por su parte, vio cómo tres de sus restaurantes alcanzaban este prestigioso reconocimiento por primera vez: Her Place Supper Club, Friday Saturday Sunday y Provenance. Estos locales fueron seleccionados tras un riguroso proceso de inspección anónima de los críticos de Michelin, quienes evalúan calidad de producto, armonía de sabores, técnica culinaria, personalidad del chef y consistencia en visitas sucesivas.

La edición 2025 de la guía también reflejó movimientos significativos en el panorama gastronómico estadounidense.

Tres restaurantes que ostentaban la máxima distinción de tres estrellas -Alinea (Chicago), Masa (Nueva York) y The Inn at Little Washington (Virginia)- vieron reducida su calificación a dos estrellas, un hecho que subraya la exigencia constante de los inspectores.

Por otro lado, el chef José Andrés, propietario del restaurante Minibar en Washington DC, fue galardonado con el premio Mentor Chef, en reconocimiento a su influencia en la formación de nuevos talentos en la gastronomía estadounidense.

Nueva York brilla con seis nuevos restaurantes en la Guía MICHELIN 2025

La Guía MICHELIN Nueva York 2025 ha sorprendido nuevamente a los amantes de la alta gastronomía con la incorporación de seis nuevos restaurantes galardonados. Entre las novedades destaca Sushi Sho, que alcanza las tres estrellas, ofreciendo una experiencia omakase excepcional junto a la Biblioteca Pública de Nueva York, con una barra de hinoki y un ambiente minimalista que resalta la excelencia de sus nigiris.

El restaurante Joo Ok, situado en Koreatown, asciende a dos estrellas, gracias a la combinación de un diseño elegante y un menú degustación coreano que fusiona tradición y modernidad de manera refinada.

Entre los que reciben su primera estrella se encuentran Bridges, en Chinatown, con un estilo bistró y una cocina creativa sin ataduras a una sola tradición culinaria; Huso, en TriBeCa, que destaca por su menú de caviar y un ambiente sofisticado; Muku, un pequeño local inspirado en el kaiseki japonés, donde la estacionalidad y las técnicas de cocción variadas marcan la diferencia; y Yamada, que refuerza la oferta de alta cocina japonesa en la ciudad, ofreciendo platos cuidadosamente elaborados y con un enfoque estacional.

Con estas incorporaciones, Nueva York refuerza su posición como capital gastronómica, combinando propuestas tradicionales y vanguardistas que continúan atrayendo la atención de chefs, críticos y comensales de todo el mundo.

Puede consultar la lista completa de Estrellas y Estrellas Verdes de Nueva York aquí.

90 restaurantes con Bib Gourmand, incluido nueve nuevos locales, reconociendo la excelencia culinaria a precios accesibles. Esta selección abarca una gran variedad de cocinas, desde tex-mex y tailandesa hasta oriental y mexicana, ofreciendo opciones para todos los gustos y presupuestos.



Los Bib Gourmands refuerzan la posición de Nueva York como un epicentro gastronómico diverso, donde la calidad, la creatividad y la tradición se combinan en experiencias asequibles para comensales locales y visitantes.

Mira aquí la lista completa de los Bib Gourmands en Nueva York este 2025

Washington DC: diversidad y excelencia en la gastronomía según MICHELIN

Washington DC no solo destaca por su historia y actividad política, sino también por una oferta culinaria vibrante y diversa. Los restaurantes de la ciudad reflejan una fusión de culturas y sabores, desde alta cocina contemporánea hasta propuestas de Oriente Medio, Perú, Latinoamérica, España e Italia, pasando por influencias japonesas y asiáticas. La Guía MICHELIN 2025 reconoce esta riqueza, destacando los restaurantes con dos y tres estrellas, así como las Estrellas Verdes, que premian el compromiso con la sostenibilidad y la calidad de los productos.

Esta es la lista completa de los establecimientos más destacados de la capital estadounidense, de acuerdo a los expertos.

¿Dónde comer bien en Chicago?

La Guía MICHELIN 2025 refuerza la reputación de Chicago como uno de los grandes epicentros gastronómicos del país, con la incorporación de dos nuevos restaurantes a la lista de los mejores. Kasama, que previamente tenía una estrella, asciende a dos estrellas gracias a su innovadora interpretación de la cocina filipina, mientras que Feld, debutando desde su recomendación en 2024, obtiene su primera estrella y una Estrella Verde, destacando por su enfoque en productos locales y sostenibles.

Entre los restaurantes más prestigiosos, Smyth mantiene las tres estrellas, ofreciendo una cocina contemporánea audaz y creativa, con ingredientes de temporada y platos sorprendentes que incluyen combinaciones como foie gras con dulce de yema de huevo y langosta salada. Con dos estrellas, Alinea continúa deslumbrando con su cocina creativa y teatral, mientras Ever sorprende con preparaciones originales y un servicio meticuloso. Junto a Kasama, destacan también Oriole, con su fusión de influencias francesas y japonesas, consolidando la oferta de alta cocina de la ciudad.

Los restaurantes con una estrella incluyen propuestas de cocina contemporánea, americana, mexicana y asiática. Destacan Boka, Cariño, EL Ideas, Elske, Esmé, Feld, Galit, Indienne, Mako, Moody Tongue, Next, Schwa, Sepia y Topolobampo, cada uno con un estilo distintivo y una atención meticulosa a sabores, técnicas y presentación. Desde menús degustación innovadores hasta reinterpretaciones creativas de platos tradicionales, Chicago ofrece una experiencia gastronómica variada que satisface tanto a aficionados como a expertos.

Chicago, los mejores en calidad-precio Guía MICHELIN 2025 reconoce en Chicago los Bib Gourmands, restaurantes que combinan calidad excepcional y precios accesibles.



Este año, tres nuevos locales se suman a más de 30 que repiten: Mirra, un espacio de fusión mexicana e india en Bucktown, ofrece platos compartidos como biryani dum con barbacoa de cordero y ceviche de vieiras; Nadu, del chef Sujan Sarkar, presenta cocina india regional contemporánea con opciones vegetarianas y no vegetarianas, como curry de lucioperca y moilee de verduras; y Taquería Chingón, en West Loop, trae la vibrante comida callejera de la Ciudad de México con tacos de al pastor, morcilla y alcachofa crujiente en tortillas recién hechas.

Aquí te dejamos la lista completa de los Bib Gourmands MICHELIN en Chicago, asequibles para todos los bolsillos y con un sabor excepcional

Con la inclusión de Boston y Filadelfia, la Guía Michelin consolida su compromiso de cubrir las principales capitales culinarias del país, ofreciendo a chefs y comensales una referencia de excelencia gastronómica y contribuyendo al reconocimiento internacional de la cocina local.