Carolina del Sur ejecuta por fusilamiento a un triple homicida

Publicado por Santiago Ospital 15 de noviembre, 2025

Stephen Bryant, de 44 años, fue ejecutado este viernes por un pelotón de fusilamiento en Carolina del Sur. Se había declarado culpable por tres asesinatos en 2004, fue condenado a pena de muerte solo por uno de ellos.

Las autoridades describieron los crímenes de Bryant como "una oleada de ocho días de delitos", en la que asesinó a Clifton Gainey, Willard Tietjen y Christopher Burges.

Recibió la pena de muerte por el asesinato de Tietjen, a quien, según las mismas, le disparó múltiples veces, quemó la cara con un cigarrillo y escribió luego con su sangre "atrápame si puedes" en la pared. Los otros dos asesinatos le valieron dos cadenas perpetuas.

En un último esfuerzo por bloquear el fusilamiento, la defensa del condenado alegó este mismo mes que había nacido con una discapacidad intelectual. Esta se debía, aseguraron, a que su madre había abusado del consumo de drogas y alcohol durante el embarazo. También expusieron un supuesto historial de abuso sexual, según medios locales.

Este mismo martes, la Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó la apelación. Cuatro días más tarde fue fusilado por un pelotón de tres personas a las 6:02 pm. Fue declarado muerto a las 6:05 pm. Mirando había tres familiares de Tietjen, entre otros.

Un año récord en ejecuciones

Tan sólo un día antes de la ejecución de Bryant, un exmarine de 66 años fue ejecutado en una prisión estatal de Florida. La ejecución de Bryan Jennings fue la número 16 en aquel estado. Ese mismo día otro prisionero en el corredor de la muerte recibió un indulto de último minuto en Oklahoma, ordenado por el gobernador Kevin Stitt "tras una revisión exhaustiva de los hechos y una profunda reflexión".

A nivel nacional, el número de ejecuciones igualó este viernes al récord de 2012: 43. Se espera, sin embargo, que se supere, ya que hay otras tres ejecuciones programadas para lo que queda del año.

En cuanto a métodos, 35 ejecuciones fueron por inyección letal. Otras tres por fusilamiento y cinco más por hipoxia nitrogenada, que consiste en asfixiar al reo bombeando gas nitrógeno a través de una máscara facial.