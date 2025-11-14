Spike, el dinosaurio 'estadounidense' que protagoniza una subasta millonaria: ¿cuánto cuesta? ¿dónde verlo?
Hallado en Dakota del Sur hace tres años, el millonario dinosaurio es parte de la colección 'Groundbreakers: Icons of our Time'. Una selección de piezas que "reflejan los descubrimientos y logros revolucionarios de los siglos XX y XXI".
Hace 68 millones de años caminaba la Tierra. Hoy está a la venta… por al menos 4 millones de dólares. La casa de subastas Christie's anunció la histórica subasta del dinosaurio Spike para diciembre.
¿Qué tipo de dinosaurio es Spike?
Es un caenagnátido, una especie descubierta en 1940. Sus miembros vivieron principalmente en el Cretácico Tardío (hace 100,5-66 millones de años). Es el último período habitado por dinosaurios, por lo que se considera que es una de las últimas especies en caminar la Tierra.
Habitaban sobre todo en Norteamérica, restos han sido hallados tanto en Canadá (Alberta) como Estados Unidos (Texas, Utah). Investigadores mexicanos aseguran haber encontrado en Coahuila, México. Aunque en menor medida, también merodeaban por Asia.
Bípedos y con mandíbulas como picos, "se reconocieron por primera vez por sus manos gráciles y alargadas y sus mandíbulas distintivas", esto último según un grupo de investigadores canadienses en Histology of Caenagnathid (Theropoda, Oviraptorosauria) Dentaries and Implications for Development, Ontogenetic Edentulism, and Taxonomy.
Spike, único en su especie
Descubierto en Dakota del Sur en 2022, está compuesto por 100 huesos fósiles ("magníficamente preservados", según su vendedor).
Mide casi dos metros de alto (199,5 cm) y es casi tan largo como ancho ancho (198,5).
Según Christie's, una "rara marca en la muñeca de Spike" podría servir como una prueba más del reciente descubrimiento de que la especie "estaba cubierta de plumas".
La compañía británica asegura que su producto a la venta es un espécimen "excepcionalmente bien preservado" de una especie sobre la que se poseen pocos vestigios.
Precio de venta
Spike es el primer caenagnátido en subasta, según Christie's. La compañía estima su precio entre 3 millones y 5 millones de libras, es decir entre 3,9 millones y 6,5 millones de dólares.
Su costo definitivo se definirá sin embargo el 11 de diciembre, cuando comience la subasta a las 4 pm (GMT).
Viajar a Londres o exponerlo en su propia sala de estar…¿Cómo ver a Spike?
No hace falta desembolsar más de 3 millones de dólares para admirar a Spike en persona. Aunque sí viajar a Inglaterra: estará expuesto en Londres antes de comenzar la subasta el 11 de diciembre.
La dirección es 8 King Street St. James 's y las horas de visita dependen del día:
- 6 de diciembre, de 12:00 am a 05:00 pm
- 7 de diciembre, de 12:00 am a 05:00 pm
- 8 de diciembre, de 06:00 pm a 09:00 pm
- 8 de diciembre, de 9:00 am a 05:00 pm
- 9 de diciembre, de 9:00 am a 05:00 pm
- 10 de diciembre, de 9:00 am a 05:00 pm
- 11 de diciembre, de 9:00 am a 04:00 pm
"Estamos deseando dar la bienvenida a los visitantes a King Street para que conozcan a Spike en persona", sostuvo el jefe del Departamento de Ciencia e Historia Natural de la subastadora, James Hyslop. Pero no sólo, también hay una alternativa para ver de cerca a Spike sin tener que viajar hasta el corazón del Reino Unido:
"Los coleccionistas y aficionados también tendrán la oportunidad de explorar a Spike en realidad virtual inmersiva, experimentando este épico dinosaurio en su propio entorno, desde cualquier parte del mundo".
Los usuarios de Apple podrán descargarse la aplicación de Christie’s para ver al caenagnátido de cerca, e incluso ver cómo quedaría en su propia sala de estar.
Más allá de Spike
Historia, cine, música, literatura… estos son algunos de los otros productos que serán subastados en diciembre:
- El escritorio de J.R.R. Tolkien en el Merton College (valor estimado: más de $65.000)
- Dos cartas firmadas de Ayrton Senna, legendario piloto de Fórmula 1 (más de $230.000)
- Un borrador anotado de 1931 del metro de Londres (más de $81.000)
- La ilustración original de la primera edición del juego Warhammer (más de $390.000)