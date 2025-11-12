Una tormenta solar de nivel G4 impacta la Tierra y provoca auroras visibles en varias zonas del país

Publicado por Williams Perdomo 12 de noviembre, 2025

El Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) informó de que la Tierra ha experimentado una tormenta geomagnética de nivel G4 (severa) durante la madrugada del miércoles, alcanzando su punto máximo alrededor de las 01:20 UTC.

"El público en general debe mantenerse adecuadamente informado sobre la evolución de la tormenta visitando la página web del SWPC. Quienes se encuentren bajo o cerca del límite auroral previsto para los próximos 30 minutos pueden intentar observar la aurora si es de noche y las condiciones meteorológicas lo permiten", explicó el centro en una alerta emitida este martes.

Una tormenta G4 es el segundo nivel más alto en la escala de la NOAA, lo que implica posibles fluctuaciones en redes eléctricas, interferencias en las comunicaciones por radio de alta frecuencia (HF), errores en sistemas de navegación por satélite (GPS) y afectaciones a operaciones espaciales y satelitales, según indicó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Además, de acuerdo con diversos medios de comunicación, la tormenta provocó un espectáculo visual en el cielo: auroras boreales visibles mucho más al sur de lo habitual. En redes sociales y medios locales se reportaron observaciones de auroras en varias zonas del país.

"No sentimos los dedos del frío que hace afuera, PERO logramos tomar unas fotos increíbles de la aurora boreal desde nuestra oficina aquí en Mobile, Alabama. Se podía ver a simple vista", escribió el Servicio Meteorológico Nacional en su cuenta de X, un mensaje que acompañó con fotos de las auroras boreales visibles.