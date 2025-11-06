Messi anticipa un futuro empresarial en el America Business Forum: “El fútbol tiene fecha de caducidad”

Publicado por Joaquín Núñez 5 de noviembre, 2025

Lionel Messi habló como empresario en el America Business Forum, realizado en la ciudad de Miami, Florida. La estrella argentina cerró el primer día del evento, que también tendrá como oradores a Donald Trump y a Javier Milei, presidente argentino, entre otros.

Messi, considerado como el mejor futbolista de todos los tiempos, está transitando los últimos años de su carrera en el Inter de Miami. Sin embargo, en esta oportunidad se vistió de traje para hablar sobre su actividad fuera de la cancha.

En este contexto, fue entrevistado por el alcalde de la ciudad, Francis Suárez, quien le entregó la llave de Miami.

El exnúmero diez del FC Barcelona cuenta con una fuerte presencia en el mundo de los negocios. Posee hoteles, restaurantes e incluso tiene su marca de ropa. También está presente en el rubro inmobiliario y en el entretenimiento. En este contexto, fue entrevistado por el alcalde de la ciudad, Francis Suárez.

El argentino, quien fue campeón del mundo con su selección nacional en 2022, reconoció que al principio no le daba mucha importancia a lo financiero, por lo que dejaba que otros se ocupen del asunto. No obstante, a medida que fueron pasando los años, se fue interesando cada vez más.

“Siempre tuve gente de confianza que se ocupaba de todo eso, pero en el último tiempo me interesó mucho más lo que se hacía y lo que se puede hacer. El fútbol tiene una fecha de caducidad; en algún momento se termina y me gusta empezar a ver qué se puede llegar a hacer, para ver dónde puedo arrancar", explicó Messi.

"Lo empresarial me gusta, me interesa, quiero aprender. No sé nada, estoy arrancando en esto. Sé que se viene otra cosa, otro mundo y de a poquito me voy metiendo", añadió.

Sobre su carrera como futbolista, con sus comienzos difíciles y la posterior consagración tanto a nivel de clubes como a nivel selección, señaló lo siguiente: "Dios me regaló un don, me eligió a mí. Siempre fui así, pero después en el camino hice mucho sacrificio para fortalecer esa virtud que tenía".

Por último, Messi puso en palabras lo que sintió cuando ganó el Mundial de fútbol de 2022 con Argentina. En la parte más sentida de la charla, comparó ese momento con el nacimiento de sus hijos: "Cuando gané la Copa del Mundo tuve la misma sensación, salvando las distancias, que cuando nacieron mis hijos. El que tuvo la suerte de vivirlo sabe lo que significa, es tan grande que todo lo otro queda corto". No obstante, dijo que ganar el Mundial "no me cambió la vida, porque siempre viví de la misma manera".