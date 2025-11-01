Un joven despierta del coma y acusa a su novia de provocarle un accidente: poco después muere

Publicado por Diane Hernández 1 de noviembre, 2025

Un trágico suceso ha conmocionado al condado de Flagler, Florida. Daniel Waterman, de 22 años, falleció el pasado 8 de octubre a causa de las graves lesiones que sufrió en un accidente automovilístico ocurrido en febrero durante el fin de semana del Super Bowl. El joven viajaba como pasajero en el vehículo que conducía su novia, Leigha Mumby, de 24 años.

Según informaron medios locales y otras cadenas como Fox News, Waterman permaneció en coma durante varios meses tras el accidente, que le provocó fracturas múltiples: cuello, espalda, clavícula en tres lugares, dislocación de ambas caderas, pierna y tobillo, además de varias contusiones.

A pesar de la gravedad de su estado, Waterman logró despertar del coma y recuperarse lo suficiente para declarar ante la policía desde su cama de hospital. En su testimonio, el joven aseguró que Mumby provocó intencionalmente el accidente, relatando que la mujer le habría dicho antes del impacto: "No me importa lo que pase. Tú obtendrás lo que te mereces". Poco después falleció, informaron los diarios.

Tras la muerte de Waterman, los cargos judiciales iniciales contra Mumby, que incluían conducción temeraria con resultado de lesiones graves y agresión con un arma mortal, fueron actualizados a homicidio vehicular. La mujer, que había sido arrestada en julio y se había declarado inocente, fue ingresada en la cárcel del condado de Flagler y liberada posteriormente tras pagar una fianza de 150.000 dólares.

El abogado de la familia Waterman, John Hager, hizo énfasis en que no se trataba de "un accidente" y afirmó que la evidencia indica que Mumby no frenó el vehículo, sino que aceleró en el momento del choque. Además, confirmó que Mumby estaba embarazada del hijo de Waterman en el momento del siniestro y que ya ha dado a luz.

El joven, recordado por su familia y amigos como alguien emocionado por convertirse en padre, había sido protagonista de una campaña de recaudación en GoFundMe que destacaba su ilusión por formar una familia: "Daniel estaba muy ilusionado, a punto de convertirse en padre de una niña. Lo único que deseaba era volver a casa con ella y con la familia que tanto lo quería".

El caso ha generado conmoción en la comunidad y plantea interrogantes sobre la intencionalidad en accidentes de tránsito, mientras la justicia continúa con la investigación y el proceso contra Mumby.