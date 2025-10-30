EEUU ofrece ayuda humanitaria "inmediata" a Cuba tras el paso del huracán Melissa

Publicado por Diane Hernández 30 de octubre, 2025

Estados Unidos anunció este jueves que está "listo para ofrecer ayuda humanitaria inmediata al pueblo de Cuba" tras la devastación provocada por el huracán Melissa, que azotó el oriente de la isla con vientos de categoría 3 y dejó miles de viviendas destruidas y zonas incomunicadas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en un comunicado que el gobierno de Donald Trump "se solidariza con el valiente pueblo cubano" y destacó que la asistencia se coordinará tanto de forma directa como a través de socios locales y organizaciones humanitarias.

"Al igual que en los países vecinos del Caribe, el Departamento de Estado emite una Declaración de Asistencia Humanitaria para Cuba y está preparado para brindar apoyo inmediato", afirmó Rubio.

El político de origen cubano agregó: "Animamos a quienes deseen apoyar directamente al pueblo cubano a contactarnos si surge algún problema".

Según el Departamento de Estado, los equipos de rescate estadounidenses ya se están desplegando en el Caribe, donde Melissa dejó graves daños en Jamaica, Haití y el oriente cubano. Las autoridades indicaron que las exenciones humanitarias vigentes en la legislación estadounidense permiten el envío de alimentos, medicinas y donaciones privadas a la isla.

Cuba comienza a recuperarse entre los escombros

En Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Guantánamo y Las Tunas, la población comenzó a despejar carreteras bloqueadas con maquinaria pesada mientras las fuerzas armadas ayudaban a rescatar a personas atrapadas en comunidades aisladas.

De acuerdo con la prensa oficialista, no se reportaron víctimas mortales en Cuba gracias a la evacuación preventiva de más de 735.000 personas, aunque los daños materiales son significativos: techos arrancados, viviendas derrumbadas, cables de fibra óptica cortados y pérdidas agrícolas en plantaciones de plátano, yuca y café.

Sin embargo, el régimen de La Habana no se ha pronunciado sobre la ayuda brindada por EEUU, aunque el viceministro Carlos Fernández de Cossío dijo que están "en espera de precisiones" sobre cómo se entregará la asistencia. No sería la primera vez que las autoridades de la isla rechazan la ayuda de Washington.

El Caribe devastado

El huracán Melissa, uno de los más intensos registrados en el Atlántico, golpeó Jamaica como categoría 5 antes de avanzar hacia Haití y Cuba. En el sur de Haití, las autoridades reportaron al menos 25 muertes por desbordamientos de ríos y deslaves, mientras miles de personas permanecen desplazadas. El total de muertos en el Caribe sobrepasa los 30.

Rubio afirmó que la respuesta de Washington busca "ayudar a los países del Caribe a levantarse con dignidad", destacando la cooperación con organismos internacionales y gobiernos locales.

El presidente Trump autorizó también una respuesta inmediata del país, ordenando al Departamento de Estado movilizar apoyo para las comunidades afectadas de República Dominicana, Haití, Jamaica y las Islas Turcas y Caicos, donde la tormenta causó daños generalizados, y se reportaron víctimas mortales.

Washington ha comenzado a distribuir alimentos, agua, suministros médicos, kits de higiene y refugios temporales en las regiones más afectadas del Caribe.