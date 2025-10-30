Muere Floyd Roger Myers Jr., actor de 'Fresh Prince of Bel-Air'

Publicado por Víctor Mendoza 30 de octubre, 2025

Floyd Roger Myers Jr. falleció este miércoles a los 42 años. La madre del actor confirmó su muerte a TMZ, detallando que se debió a un paro cardíaco. El intérprete había sufrido tres paros en el último año, según la misma.

Su debut televisivo fue en un episodio de 1992 de The Fresh Prince of Bel-Air, donde interpretó una versión más joven del personaje de Will Smith. Luego encarnó a Marlon Jackson en la serie The Jacksons: An American Dream.

Su última aparición ante las cámaras fue hace más de 20 años en la telenovela adolescente Young Americans.

También cofundó la ONG Fellaship Men’s Group, enfocada en salud mental. "Descansa en paz, querido hermano", se despidieron desde la organización. "Te queremos, hermano, descansa en paz, tu hermano mayor se hará cargo".