Cody 'Beef' Franke, influencer de golf de Barstool, murió a los 31 años

“Estamos más que devastados al anunciar que nuestro buen amigo y querido colega de Barstool Sports, Cody Beef Franke, falleció debido a un problema médico repentino durante el fin de semana”, dijo ForePlay en un comunicado.

Cody 'Beef' Franke

Cody 'Beef' FrankeCaptura de pantalla Instagram Foreplaypod

Williams Perdomo
Publicado por
Williams Perdomo

Cody Beef Franke, un popular influencer de golf de Barstool Sports, murió a los 31 años. La información fue confirmada por ForePlay, un medio especializado en contenido de golf y del que formaba parte. 

Franke comenzó a trabajar en Barstool en enero. De igual manera, según medios especializados como TMZ SportsFranke estaba en República Dominicana para asistir a una boda.

Franke se hizo viral en febrero después de que ForePlay compartiera un video en el que él insistía en quitarse el sombrero antes de saludar a alguien con un apretón de manos.

"El golf siempre ha sido mi hogar... es algo que puedo hacer. Si vas al campo de golf, no lo sientes como un trabajo; simplemente estoy en un lugar donde me siento muy feliz. Me siento como en casa", dijo Franke a PGA.com. "Eso es lo que siempre ha sido para mí".

