Cody 'Beef' Franke, influencer de golf de Barstool, murió a los 31 años

Publicado por Williams Perdomo 27 de octubre, 2025

Cody Beef Franke, un popular influencer de golf de Barstool Sports, murió a los 31 años. La información fue confirmada por ForePlay, un medio especializado en contenido de golf y del que formaba parte.

"Estamos más que devastados al anunciar que nuestro buen amigo y querido colega de Barstool Sports, Cody Beef Franke, falleció debido a un problema médico repentino durante el fin de semana", dijo ForePlay en un comunicado.

Franke comenzó a trabajar en Barstool en enero. De igual manera, según medios especializados como TMZ Sports, Franke estaba en República Dominicana para asistir a una boda.

Franke se hizo viral en febrero después de que ForePlay compartiera un video en el que él insistía en quitarse el sombrero antes de saludar a alguien con un apretón de manos.

"El golf siempre ha sido mi hogar... es algo que puedo hacer. Si vas al campo de golf, no lo sientes como un trabajo; simplemente estoy en un lugar donde me siento muy feliz. Me siento como en casa", dijo Franke a PGA.com. "Eso es lo que siempre ha sido para mí".