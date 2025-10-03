Joe Rogan alerta sobre la implementación del ID digital en Reino Unido: "Es la pesadilla de Orwell"

Publicado por Carlos Dominguez 3 de octubre, 2025

Joe Rogan se pronunció esta semana sobre la implementación del ID digital en Reino Unido. En dos episodios diferentes de The Joe Rogan Experience, el podcaster expresó su gran preocupación por la medida que quiere implementar el Gobiernos laborista de Keir Starmer, con el pretexto de luchar contra la inmigración ilegal.

Rogan consideró que la implementación del ID digital es una evidente amenaza para las libertades civiles y la libertad de expresión en Reino Unido y calificó su implementación como "una pesadilla de Orwell".

El martes, durante una entrevista con el grupo de rock country The Red Clay Strays, el podcaster criticó abiertamente la decisión del Gobierno de Starmer de implementar un documento de identificación digital para presuntamente combatir la inmigración ilegal, alegando que el Reino Unido ha dejado entrar a miles de indocumentados a propósito sabiendo muy bien lo que hacía.

"En el Reino Unido se necesita una identificación digital para combatir, listos, la inmigración ilegal. Bueno, hijo de p*ta, dejaste entrar a los inmigrantes ilegales a propósito. Sabía lo que hacía, y ahora lo usa como justificación para el ID Digital", dijo Rogan.

El podcaster alegó que este tipo de herramienta es "la mejor manera de controlar a la gente y de mantenerla enfrentada".

El miércoles, durante una entrevista con el científico y autor Gregg Braden, Rogan evocó nuevamente el tema, criticando el hecho de que se han producido miles de arrestos de personas que han posteado contenido online considerado problemático por los laboristas.

"Estas personas no están llamando a la violencia. No lo hacen. Están siendo detenidos por cosas increíbles. Están deteniendo a gente por darle a 'me gusta' a publicaciones. Algunas personas fueron investigadas por ver posts. 12.000 personas detenidas por la policía en el Reino Unido, el mismo lugar que acaba de implantar el ID digital".

Asimismo, Joe Rogan expresó su indignación contra el silencio de los medios de comunicación tradicionales por el arresto de ciudadanos que simplemente expresan sus opiniones en las redes sociales.

"El hecho de que nuestros principales medios de comunicación guarden un relativo silencio sobre este asunto es una locura. Estamos asistiendo a un ataque total y absoluto contra uno de los principios más fundamentales del mundo occidental: la capacidad de expresarse. Y tu capacidad para decir que piensas que las políticas que se están aplicando en tu país son destructivas".

Rogan alegó que lo que estamos viendo en Reino Unido es simplemente la imposición de medidas de control que parecen sacadas de la novela 1984 de George Orwell, en la que las libertades personales son pisoteadas por un Estado que vigila y manipula nuestro pensamiento, con la excusa de establecer una sociedad de bienestar.

"Quiero decir, esto es la pesadilla de Orwell cobrando vida ante nuestros ojos. Y nadie se inmuta, nadie en América se asusta en absoluto por lo que está pasando en el Reino Unido. Quiero decir, hay gente en Internet que se asusta mucho con eso, pero se asustan mucho más con cosas sin sentido, como si lo que dijo Jimmy Kimmel en su monólogo fue ofensivo o no", aseveró Rogan.

Las distorsionadas políticas del Reino Unido

En el Reino Unido se han producido casos polémicos en los que personas que denuncian públicamente a bandas de captación de menores -especialmente en las redes sociales- se enfrentan a investigaciones o detenciones policiales, a menudo en virtud de leyes relacionadas con la incitación al odio, el orden público o el acoso en línea. Estos casos han provocado un intenso debate sobre la libertad de expresión.

Uno de ellos fue el activista británico Tommy Robinson conocido por denunciar grooming gangs en ciudades como Rotherham y Telford.

Las llamadas bandas de captación (grooming gangs) han sido responsables por años de abuso sexual contra menores de edad en Reino Unido, principalmente niñas blancas provenientes de la clase obrera y trabajadora. Estos grupos criminales están constituidos mayormente por hombres de origen paquistaní y solicitantes de asilo que han logrado operar impunemente bajo la mirada complaciente de las autoridades.

Durante estos últimos años, la escasa respuesta institucional ante estas atrocidades se debe, entre otras cosas, al pánico moral que paraliza a un Gobierno que se piensa progresista. El miedo que tienen los laboristas de ser acusados de racismo ha traído como consecuencia que se ignoren múltiples denuncias de abuso sexual contra menores de edad y que se persiga a aquellos que denuncian estos abusos en las redes sociales.

En enero, Keir Starmer trató de politizar la situación, afirmando que no era necesaria una investigación nacional sobre las violaciones y los abusos sistemáticos de niñas, ya que los que se preocupaban por esto "querían subirse al carro de la extrema derecha".