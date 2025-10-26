Los Knicks advierten acciones legales contra Mamdani por el uso indebido de su emblema

Publicado por Diane Hernández 26 de octubre, 2025

Los New York Knicks enviaron una carta de cese y desistimiento al político Zohran Mamdani, luego de que este utilizara una versión alterada del logotipo oficial del equipo en anuncios de su campaña para la alcaldía de Nueva York, informaron medios locales.

Mamdani, legislador estatal identificado con el ala socialista democrática, difundió en redes sociales un diseño que replicaba la estética del emblema del equipo: el balón de baloncesto naranja y azul, acompañado de la tipografía característica, pero reemplazando el nombre "Knicks" por su propio nombre, "Zohran".

La imagen fue publicada en Instagram junto al mensaje: "Este es nuestro año. Este es nuestro momento. #NewYorkForever", además de ser etiquetada en el Madison Square Garden. La publicación fue eliminada tras la advertencia.

De acuerdo con el New York Post, la organización considera que el material podría inducir a la ciudadanía a creer que la franquicia respalda la candidatura de Mamdani, algo que el equipo rechaza categóricamente.

"Los New York Knicks no apoyan la campaña del Sr. Mamdani y nos oponemos a que se utilice nuestro logotipo protegido por derechos de autor", señaló un portavoz del equipo. "Tomaremos todas las acciones legales necesarias para defender nuestra propiedad intelectual".

Sin embargo, la campaña de Mamdani respondió. Su portavoz, Dora Pekec, declaró a Bloomberg que el candidato no pretende atribuirse el apoyo del equipo. "Si bien los Knicks podrían no poder apoyar públicamente nuestra campaña, nos enorgullece apoyar públicamente a nuestros NY Knicks", afirmó, agregando que el anuncio será ajustado conforme a la notificación.

Hasta el momento, no se han anunciado mayores pasos legales, pero los Knicks dejaron claro que estarán atentos al cumplimiento de la orden.