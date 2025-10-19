Maryland: un atropello en una fiesta de cumpleaños infantil deja al menos 11 heridos

Publicado por Williams Perdomo 19 de octubre, 2025

Las autoridades informaron de que investigan un atropello y fuga en una fiesta de cumpleaños infantil en Maryland. El hecho, que ocurrió este sábado, dejó al menos 11 heridos.

El Departamento de Policía de Bladensburg explicó, en un comunicado publicado en la madrugada del domingo, que el vehículo "golpeó a varias personas reunidas frente a una residencia" para la fiesta.

"El conductor del vehículo huyó del lugar a pie después de la colisión y aún se investiga su identidad, así como la causa de la colisión", señala el comunicado.

" data-width="auto">

El Departamento de Bomberos de Prince George detalló que el atropello dejó a dos niños, incluido un bebé, en estado crítico, según NBC News. Otros siete niños y dos adultos sufrieron lesiones graves, pero no mortales. Los niños heridos tenían entre dos y nueve años de edad.

"El Departamento de Policía de Bladensburg será la agencia principal a cargo de la investigación. La Policía del Condado de Prince George colaboró en la escena y actualmente Annapolis Road, desde la Avenida 57 hasta Landover Road, permanece cerrada debido a la investigación en curso", precisó el epartamento de Policía de Bladensburg.