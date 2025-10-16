Bloquean el proyecto ley para nombrar la calle de la embajada cubana en Washington como 'Oswaldo Payá Way'

Publicado por Diane Hernández 16 de octubre, 2025

El senador republicano Ted Cruz denunció este jueves el bloqueo que recibió su proyecto de ley para renombrar la calle frente a la embajada de Cuba en Washington como 'Oswaldo Payá Way', en honor al disidente cubano asesinado presuntamente por el régimen de La Habana.

"Hoy bloquearon la aprobación de mi proyecto de ley bipartidista para renombrar la calle frente a la embajada de Cuba en Washington DC como 'Oswaldo Payá Way', cuyo objetivo es confrontar al régimen cubano con el legado de Payá, un disidente que asesinaron por defender la libertad", escribió Cruz en su perfil de X, junto un video de su intervención en el Congreso.

El republicano, quien dijo sentirse "triste" por la decisión, responsabilizó al demócrata Cory Booker por la negativa, y aseguró que "lo único que ha cambiado es que Donald Trump es presidente ahora, y los demócratas están comprometidos con un obstruccionismo absoluto, incluso en cuestiones de derechos humanos que antes apoyaban".

Cruz recordó en su mensaje que el Senado ya había respaldado por unanimidad el proyecto de ley para renombrar la calle frente a la sede diplomática cubana en DC.

"Los cubanoamericanos de Nueva Jersey y de todo el país están apesadumbrados por la objeción del senador. Mientras tanto, el gobierno comunista cubano celebra", agregó el político de 54 años.

La respuesta del senador demócrata Cory Booker

Por su parte Cory Booker, aunque honró al luchador cubano por la libertad Oswaldo Payá, se opuso al proyecto de ley del senador Ted Cruz, calificándolo de "violación directa del derecho del Distrito a la autogestión".

'Oswaldo Payá Way', un recuerdo al luchador

En agosto pasado los legisladores Mario Díaz-Balart y Debbie Wasserman Schultz retomaron el proyecto de ley bipartidista para renombrar la calle frente a la embajada del régimen de Cuba en Washington DC, como 'Oswaldo Payá Way', en honor al fundador y líder del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá Sardiñas, quien fue presuntamente asesinado por la Seguridad del Estado.

Payá falleció con 60 años el 22 de julio de 2012, tras un accidente automovilístico aparentemente orquestado por el régimen castrista, en el que también murió el joven activista Harold Cepero.

El proyecto de ley fue reintroducido también por los senadores Ted Cruz (R), Richard Durbin (D), John Curtis (R) y Rick Scott (R).