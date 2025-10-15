Murió Drew Struzan, creador de los carteles de 'Star Wars' y 'Harry Potter'

Publicado por Williams Perdomo 15 de octubre, 2025

Destacadas figuras del cine de Hollywood rindieron este miércoles homenaje al ilustrador estadounidense Drew Struzan, creador de los carteles emblemáticos de Star Wars, Indiana Jones o Harry Potter. El artista falleció a los 78 años de edad.

Struzan era uno de los dibujantes favoritos de los cineastas Steven Spielberg y George Lucas, cuyo estilo se convirtió en símbolo de los carteles de Hollywood a finales de los años 1970 y en los 1980, con pósters que decoraron las habitaciones de adolescentes de todo el mundo.

Su muerte, tras una larga enfermedad, fue anunciada el martes en su página de Instagram con una publicación de su familia, que elogia a un hombre que "veía el mundo a través de unas gafas rosas" para dar una "mejor versión de la vida".