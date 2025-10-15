Murió Drew Struzan, creador de los carteles de 'Star Wars' y 'Harry Potter'
Desde E.T. a la saga de Vuelta al futuro, pasando por Blade Runner y Harry Potter y la piedra filosofal, el artistas estuvo detrás de los carteles de algunos de los mayores éxitos contemporáneos en el cine.
Destacadas figuras del cine de Hollywood rindieron este miércoles homenaje al ilustrador estadounidense Drew Struzan, creador de los carteles emblemáticos de Star Wars, Indiana Jones o Harry Potter. El artista falleció a los 78 años de edad.
Struzan era uno de los dibujantes favoritos de los cineastas Steven Spielberg y George Lucas, cuyo estilo se convirtió en símbolo de los carteles de Hollywood a finales de los años 1970 y en los 1980, con pósters que decoraron las habitaciones de adolescentes de todo el mundo.
Su muerte, tras una larga enfermedad, fue anunciada el martes en su página de Instagram con una publicación de su familia, que elogia a un hombre que "veía el mundo a través de unas gafas rosas" para dar una "mejor versión de la vida".
"Nadie dibujaba como Drew"
Citado por la web Variety, Steven Spielberg, que colaboró con él en varias ocasiones, aseguró que "nadie dibujaba como Drew".
"Sus carteles convirtieron muchas de nuestras películas en destinos… y el recuerdo de esas películas y la edad que teníamos cuando las vimos siempre regresa con solo mirar sus icónicas imágenes fotorrealistas. Con su estilo propio e inventado, nadie dibujaba como Drew", dijo Spielberg.