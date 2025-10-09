Un apagón de Verizon deja sin servicio a los usuarios de varias ciudades

Publicado por Carlos Dominguez 9 de octubre, 2025

Un número significativo de clientes de Verizon informaron de cortes en la red a primera hora del jueves, interrumpiendo sus servicios de internet móvil y 5G.

El incidente comenzó alrededor de la medianoche ET y alcanzó su punto máximo poco antes de la 1 am, según el detector de apagones DownDetector. La interrupción del servicio se produjo en ciudades como Nueva York, Boston, Washington DC, Chicago, Seattle, Phoenix, Los Ángeles y Atlanta.

Los servicios afectados incluían conectividad móvil, Internet doméstico 5G e incluso llamadas por Wi-Fi, lo que dejó a muchos usuarios sin poder acceder a sus datos ni hacer llamadas.

Verizon reconoció el problema y dijo que sus equipos de ingeniería están investigando, pero no se ha confirmado ninguna causa oficial.

Por su parte, la compañía indicó a los usuarios que comprobaran el estado del servicio a través de la página web de Verizon e intentaran solucionar problemas básicos como reiniciar los dispositivos o activar el Modo Avión.