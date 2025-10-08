La operación 'Summer Heat' del FBI incluyó la captura de más de 8.000 fugitivos y pandilleros 'más buscados'

Publicado por Bethany Blankley | c reporter | The Center Square | Just The News 8 de octubre, 2025

Durante una operación de tres meses denominada "Summer Heat", el FBI y las fuerzas del orden llevaron a cabo 8.629 detenciones en el marco de una iniciativa nacional contra los delitos violentos.

Diez oficinas de campo del FBI dieron prioridad a la búsqueda de fugitivos peligrosos, lo que condujo a más de 750 detenciones, entre ellas más de 30 buscados por asesinato.

Las principales detenciones llevadas a cabo en California, Florida, Massachusetts y Texas permitieron capturar a peligrosos fugitivos incluidos en la Lista de los Más Buscados del FBI, entre los que se encontraban miembros de bandas violentas y narcotraficantes mexicanos.

En California, Agentes de la Oficina de Campo de San Diego detuvieron a 76 personas, incluido un violento fugitivo de México buscado por suministrar miles de kilogramos de metanfetamina, fentanilo y cocaína a distribuidores de todo San Diego y Los Ángeles.

Los agentes del FBI de San Diego también se incautaron de cinco armas, cientos de kilogramos de cocaína y metanfetamina por valor de más de 1,9 millones de dólares y localizaron a siete niños desaparecidos en situación de explotación sexual. También ayudaron a conseguir penas de prisión "para un fugitivo de los diez más buscados por el FBI detrás de un imperio criminal multimillonario que atraía a mujeres jóvenes a la pornografía mediante mentiras, coacción y manipulación", y para los detenidos y condenados por explotación sexual o abuso de un menor.

En Florida, agentes del FBI de Jacksonville detuvieron a 120 personas, entre ellas decenas de miembros de bandas violentas y dos buscados por distribuir material de abusos sexuales a menores. Recuperaron más de 50 armas y múltiples incautaciones de drogas. En una operación en Daytona, detuvieron a 28 miembros de la banda de moteros Mongols en el marco de una operación conjunta con la Oficina del Sheriff de Volusia y la Fiscalía del Estado del Séptimo Circuito Judicial.

En el norte de Texas, agentes del FBI de Dallas detuvieron a varios fugitivos, entre ellos los prófugos de los Diez Más Buscados Cindy Rodríguez Singh y César Pascual Orozco, que fueron extraditados desde la India y México, respectivamente. Se les buscaba por delitos sexuales contra menores, asesinato y robos con violencia, incluido el robo de un vehículo blindado. Los agentes del FBI de Dallas realizaron detenciones por "posesión, distribución y producción de material de abuso sexual infantil; robos violentos; cargos relacionados con drogas; y posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto". También incautaron siete kilogramos de fentanilo y 29 armas de fuego.

En Boston, los agentes de la Oficina de Campo detuvieron al tercer mayor número de personas del país, 404, en Maine, Massachusetts, New Hampshire y Rhode Island. También realizaron 129 incautaciones de drogas, 38 incautaciones de armas y encontraron a 27 niños desaparecidos.

Una de las principales detenciones se produjo en el oeste de Massachusetts, donde varias fuerzas del orden persiguieron a bandas vecinales que operaban en Holyoke y se dedicaban al tráfico de drogas al aire libre en lugares donde se produjeron tiroteos. Se detuvo a 52 personas y se incautaron numerosas drogas y armas de fuego.

En el sur de Maine, los agentes del FBI detuvieron a 35 y se incautaron de múltiples armas de fuego y estupefacientes. En New Hampshire, los esfuerzos del FBI condujeron a la inculpación de 12 personas acusadas de conspirar para distribuir metanfetamina y otras drogas; otras cinco fueron detenidas en una conspiración de robo en Londonderry.

En Rhode Island fueron detenidos 17 miembros de bandas, fugitivos y traficantes de drogas. En un caso, se detuvo a siete personas por tráfico de drogas y cargos relacionados con armas de fuego, incautándose grandes cantidades de pastillas de fentanilo, polvo, cocaína y siete armas de fuego, entre ellas un AR-15, dos pistolas semiautomáticas, tres pistolas cortas y una Glock switch, dijo el FBI.

En Nueva York, agentes del FBI en Buffalo arrestaron a 207 peligrosos fugitivos e incautaron más de 10 kilogramos de cocaína, fentanilo y metanfetamina, ocho armas de fuego y 243.000 dólares en efectivo. En Carolina del Sur, los agentes de la Oficina de Campo de Columbia efectuaron 51 detenciones e incautaron 15 armas de fuego, 28 kilos de cocaína y 620.000 dólares en efectivo.

En Baton Rouge, Nueva Orleans, Memphis y Miami, agentes del FBI y colaboradores de las fuerzas del orden detuvieron a 417 personas e incautaron 159 armas de fuego.

En Filadelfia, agentes del FBI detuvieron a tres sospechosos de haber cometido en junio un robo a mano armada de un camión blindado; agentes del FBI de la Oficina de Campo de Kansas City detuvieron a tres personas buscadas por una violenta banda dedicada al robo de automóviles implicada en homicidios, tiroteos no mortales y robos a mano armada.

En la Operación "Summer Heat" participaron las 55 oficinas del FBI, que colaboraron con socios estatales y locales en la persecución de delincuentes violentos, prófugos, bandas y miembros de organizaciones delictivas transnacionales. El grueso de las detenciones, más de 6.500, correspondió a miembros de bandas, según el FBI.

Se encontraron más de 1.000 víctimas infantiles y se resolvieron casos de delitos violentos en el País Indio. La operación también condujo a la incautación de casi 45.000 kilogramos de cocaína, 421 kilogramos de fentanilo y 2.281 armas, afirmó el FBI.

