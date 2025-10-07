La fuerza hispana en datos: identidad, economía y un idioma que une

Publicado por Williams Perdomo 7 de octubre, 2025

El orgullo de ser hispano se celebra este mes. Hasta el 15 de octubre el país celebra el Mes de la Herencia Hispana. Una festividad para exaltar los logros, aportes y contribuciones de la comunidad hispana a Estados Unidos. Además, es una conmemoración que recuerda el legado imborrable de España en América.

Con motivo a la celebración la Oficina del Censo publicó varios datos sobre la comunidad hispana en el país. Por ejemplo, la población hispana en el territorio nacional a julio de 2024 era de al menos 68 millones de personas (lo cual la convierte en la mayor minoría étnica o racial del país): el 20 % de la población total.

De igual manera, la oficina explicó que la media de edad de la población hispana en el 2024 es de 31.2 años. En el 2023 esa edad promedio era de 30.9 años.

Para 2024, al menos 15 estados contaban con un millón o más de residentes hispanos: Arizona, California, Carolina del Norte, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Pensilvania, Texas, Virginia y Washington.

En 2060, Estados Unidos será el segundo país del mundo con más hispanohablantes Actualmente, la población de origen hispano abarca en torno al 20% del total. Sin embargo, para 2060, el 27,5% de la población estadounidense será de origen hispano. Por eso, de acuerdo con las cifras del Instituto Cervantes, en menos de cuatro décadas, Estados Unidos será el segundo país del mundo con mayor número de hispanohablantes, tan sólo por detrás de México.



Los hispanos trabajaban por cuenta propia en tasas más altas que los no hispanos

De acuerdo con datos del Censo, publicados en julio, para 2023 los hispanos presentaron una tasa de autónomos más alta (10,0 %) en comparación con los no hispanos (9,6 %).

Asimismo, en 2023 los trabajadores hispanos tenían mayor presencia en el sector privado (75,9 % frente a 73,1 %), mientras que su participación en empleos gubernamentales era menor (11,1 % frente a 14,8 %) respecto a los no hispanos.

Una comunidad orgullosa de su acento

La comunidad hispana sigue dejando una marca profunda en el país a través de su herencia cultural. Es una fuerza esencial que sostiene a la nación y contribuye a su prosperidad y riqueza cultural. Desde figuras históricas como Felipe de Neve, fundador de Los Ángeles, hasta personalidades contemporáneas como la diseñadora venezolana Carolina Herrera, los hispanos han sido impulsores clave en el desarrollo del país.

Un aspecto central es el orgullo por sus raíces. Esto se refleja en la vigencia del idioma: la mayoría de los latinos habla español y valora que las próximas generaciones lo conserven. Según un estudio de Pew Research, un 65 % considera “muy importante” que los descendientes de hispanos mantengan el idioma, y dentro de ese grupo, un tercio lo ve como “extremadamente importante”. En total, un 85 % lo estima relevante, mientras que solo un 5% afirma que no tiene ninguna importancia.