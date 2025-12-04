Trump revierte una regulación de automóviles de la era Biden: "Un ahorro de 109.000 millones de dólares"

Publicado por Joaquín Núñez 3 de diciembre, 2025

Donald Trump anunció la modificación de una regulación de automóviles de la era Biden. El presidente comunicó la noticia desde el Salón Oval, acompañado de un grupo de legisladores, el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el CEO de Ford, Jim Farley. De acuerdo con Trump, la iniciativa 'Libertad Significa Autos Asequibles' permitirá reducir en aproximadamente mil dólares el precio de los automóviles nuevos.

En concreto, la regulación modificada es la exigencia de eficiencia de combustible. ¿En qué consistía esta norma? Obligaba a las automotrices a fabricar autos con estándares muy altos, lo que, según la Administración Trump, tenía como objetivo "aumentar artificialmente la oferta de vehículos eléctricos que los consumidores estadounidenses no solicitaron". La regulación fija cuántas millas debería recorrer un auto con solo un galón de combustible. Cuantas más millas, mayor será la tecnología que debe llevar ese vehículo.

Durante la Administración Biden, se aumentaron los requisitos de eficiencia de combustible en un 8% para los modelos 2024 y 2025, y en un 10% para 2026. Este porcentaje era mucho mayor que el 1,5% aprobado durante la primera gestión de Trump. Para los republicanos, la cifra aumentaba los costos en exceso para las empresas, lo que finalmente terminaba reflejándose en los precios que pagaban los consumidores.

Con la modificación, las exigencias de eficiencia de combustible para autos y utilitarios livianos pasarían a ser de 34,5 millas por galón, muy por debajo de las 50,4 millas por galón que se fijaron bajo Joe Biden y Kamala Harris.

"Vamos a poner fin oficialmente a las ridículamente onerosas y horribles normas de Joe Biden, que imponían costosas restricciones y todo tipo de problemas a los fabricantes de automóviles. Suponía una enorme presión al alza sobre los precios de los automóviles, combinada con la demencial obligación de fabricar vehículos eléctricos. Las onerosas regulaciones de Biden han provocado que el precio de los automóviles se dispare más de un 25 % y, en un caso, subieron un 18 % en un año", expresó Trump en el Salón Oval.

"Como el mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos, agradecemos el liderazgo del presidente Trump a la hora de alinear las normas de ahorro de combustible con la realidad del mercado. Podemos lograr avances reales en materia de emisiones de carbono y eficiencia energética, sin dejar de ofrecer a los clientes opciones y precios asequibles. Es una victoria para los clientes y para el sentido común", añadió el CEO de Ford, Jim Farley.

Según el Departamento de Transporte, la iniciativa 'Libertad Significa Autos Asequibles' ahorrará 109.000 millones de dólares en los próximos cinco años, como así también 1.000 dólares en el costo promedio de un nuevo vehículo.

A su vez, señalaron que, al crear más incentivos para crear un auto nuevo, están aumentando la seguridad de los estadounidenses: "La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) estima que se salvarían más de 1.500 vidas y se evitarían casi 250.000 lesiones graves hasta 2050".

Sobre este punto habló también el senador Ted Cruz, quien estuvo presente en el evento: "Lo que hicieron estas regulaciones fue obligar a que los automóviles fueran más caros y estuvieran fabricados con plástico en lugar de acero, ya que había que aligerarlos para cumplir con estas normas. En caso de accidente, la gente moriría. Como resultado de lo que usted está haciendo (mirando a Trump), está salvando literalmente la vida de las personas y haciendo que las familias puedan permitirse comprar un automóvil".