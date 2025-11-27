Día de Acción de Gracias: así fue el desfile de Macy's

Publicado por Williams Perdomo 27 de noviembre, 2025

El 99.º desfile anual de Macy’s por el Día de Acción de Gracias volvió a tomar las calles de Nueva York este jueves. En el evento estuvieron artistas como Cynthia Erivo, Lainey Wilson y las protagonistas de la exitosa cinta de Netflix KPop Demon Hunters.

Desfile de Macy'sAFP

En ese sentido, se conoció que el desfile de este año contó con 34 globos y 28 carrozas, con globos nuevos que incluyen a Buzz Lightyear de Toy Story y Super Mario de Nintendo.

Globo de Buzz LightyearAFP.

El desfile comenzó a hacerse el 27 de noviembre de 1924, que en aquel entonces se llamaba Macy's Christmas Parade. La intención de salir a las calles de la ciudad de Nueva York era promocionar las ventas y dar inicio a la Navidad.

Santa Claus en el desfile de Macy'sAnthony Behar/Sipa USA / Cordon Press.

Pero el desfile inició de una manera muy distinta a cómo la conocemos en la actualidad. La primera ruta contenía animales del zoológico, carrozas basadas en canciones infantiles y bandas de música. Más de 250.000 personas asistieron al desfile inaugural, según el portal ILoveNY.

Desfile de Macy'sAFP

En 1927, el evento pasó a llamarse Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's. Por primera vez, los globos con forma de animales desfilaron por las calles de Nueva York con el desfiles, remplazando a los animales del zoológicos. Los globos solo se llenaban de aire, por lo que se sostenían con palos.

En 1928 se usó por primera vez helio para inflar los globos durante el desfile. Al finalizar el evento, siguiendo la tradición, se permitió que los globos se elevaran y flotaran. Como parte de la campaña promocional de Macy's de ese año, y hasta 1932, quienes encontraran un globo cuando regresara a la Tierra podían canjearlo por un premio.