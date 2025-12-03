Recital de Mbappé y el Real Madrid despeja dudas arrasando al Athletic Club

Kylian Mbappé celebra uno de los dos goles que anotó frente al Athletic Club AP / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 3 de diciembre, 2025

Dosis de alegría en San Mamés. El Real Madrid logró una importante victoria a domicilio frente al Athletic Club de Bilbao (0-3) en un juego que se avecinaba como uno de los más complicados en su calendario.

Un triunfo con el que despeja toda duda que pudiese haber en torno al plantel dirigido por Xabi Alonso tras una serie de malos resultados consecutivos y que sirve para afrontar con más confianza el duelo frente al Manchester City en la UEFA Champions League dentro de una semana.

En uno de los estadios más complicados de asaltar de LaLiga, el equipo más laureado de la historia del fútbol apenas dio margen a su rival y, con este nuevo triunfo, se sitúa a tan solo un punto del líder, el FC Barcelona, en la clasificación.

Mbappé se luce

El protagonista del duelo entre el Real Madrid y el Athletic Club no pudo ser otro. Kylian Mbappé dio una lección futbolística sobre el césped de La Catedral -como, comúnmente, se conoce a San Mamés- y llevó a su equipo a poner fin a una racha de tres partidos consecutivos sin conocer la victoria.

De las botas del delantero francés fueron dos de los goles y asistió en el tercero. El primero de ellos llegó en los primeros compases del duelo. Tras realizar una jugada individual en la que sacó a relucir su velocidad y potencia, Mbappé batió al arquero local con un disparo imparable desde la frontal del área (minuto 7).

Cuando apenas quedaban tres minutos para el final de la primera parte, el centrocampista francés Eduardo Camavinga mandó el balón al fondo del arco (minuto 42) tras recibir una asistencia de Mbappé.

El tercero y último de los goles se podujo en la segunda mitad del juego. Desde larga distancia, Mbappé sentenció con un disparo a portería (minuto 59) que fue inalcanzable para el arquero del Athletic Club.

El Real Madrid se medirá al Celta de Vigo este fin de semana, antes de tener que batirse en duelo frente al Manchester City en el Santiago Bernabéu el próximo miércoles en la sexta jornada de la UEFA Champions League.