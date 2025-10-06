Tres heridos en el incendio de la casa de la juez Diane Golsdstein

Publicado por Israel Duro 6 de octubre, 2025

Al menos tres personas resultaron heridas en el incendio que destruyó el domicilio de la juez de Carolina del Sur Diane Goldstein, y su marido, el exsenador Arnold Goldstein. El propio exlegislador es uno de los heridos, al verse obligado a arrojarse desde la primera planta para huir de las llamas. La División de aplicación de ley de Carolina del sur (SLED) está investigando la causas del fuego, con sospechas de que pudo ser intencionado.

Los tres heridos se encuentran hospitalizados, aunque no se ha reportado la gravedad de sus heridas. Dos de ellos fueron trasladados en ambulancia, mientras que un tercero, el propio Goldstein, fue evacuado en helicóptero al presentar fracturas de múltiples huesos en sus caderas, piernas y pies.

El propio Goldstein, así como otros dos ocupantes de la casa en ese momento fueron rescatados en una zona pantanosa detrás de la vivienda por vecinos y paramédicos que acudieron al lugar en kayaks, según reporta The New York Post.

Investigación en curso

Diana Goodstein, de 69 años, estaba paseando por la playa con sus perros cuando se produjo el devastador incendio, según contaron los vecinos a varios medios locales.

El Tribunal Supremo de Carolina del Sur emitió un comunicado tras conocerse los hechos:

"El Presidente del Tribunal Supremo, John W. Kittredge, tiene conocimiento de un incidente en el que se ha visto implicada la Juez del Tribunal de Circuito Diane Goodstein. En este momento, el SLED está en el lugar y comenzará a investigar tan pronto como el fuego haya sido contenido. Se ha alertado a las fuerzas del orden locales y se les ha pedido que proporcionen patrullas y seguridad adicionales. El Poder Judicial permanecerá en estrecha comunicación con el SLED".