Así es la moneda de un dólar con el rostro de Trump propuesta para el 250º aniversario de la nación

Publicado por Williams Perdomo 19 de marzo, 2026

La Casa de la Moneda presentó cambios, por un solo año, en monedas emblemáticas, como la moneda de diez centavos, la de veinticinco centavos, la de cincuenta centavos y la de un dólar. Además, en 2026, la Casa de la Moneda lanzará monedas y medallas numismáticas especiales con diseños únicos y mejoras para sus productos habituales y sus lanzamientos anuales.

La decisión se tomó para celebrar el 250º aniversario de la nación. En ese sentido, el organismo federal detalló que algunos productos seleccionados llevarán la doble fecha «1776 ~ 2026», lucirán la marca de la Campana de la Libertad o conmemorarán de alguna otra manera el aniversario de Estados Unidos.

En la página oficial de la Casa de la Moneda se mostraron tres diseños propuestos para el anverso de la moneda de un dólar con la imagen del presidente Donald J. Trump. Las inscripciones son "LIBERTAD", "EN DIOS CONFIAMOS" y "1776 ~ 2026".

Para el reverso de la moneda, se presentó una propuesta que presenta un águila. Las inscripciones varían según el diseño, pero incluyen frases como "UNITED STATES OF AMERICA", "E PLURIBUS UNUM" y "ONE DOLLAR".