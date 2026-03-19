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Así es la moneda de un dólar con el rostro de Trump propuesta para el 250º aniversario de la nación

En la página oficial de la Casa de la Moneda se mostraron tres diseños propuestos para el anverso de la moneda de un dólar con la imagen del presidente Donald J. Trump. Las inscripciones son "LIBERTAD", "EN DIOS CONFIAMOS" y "1776 ~ 2026".

Donald Trump en la Casa Blanca/ Brendan Smialowski

Donald Trump en la Casa Blanca/ Brendan SmialowskiAFP.

Williams Perdomo
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Williams Perdomo

La Casa de la Moneda presentó cambios, por un solo año, en monedas emblemáticas, como la moneda de diez centavos, la de veinticinco centavos, la de cincuenta centavos y la de un dólar. Además, en 2026, la Casa de la Moneda lanzará monedas y medallas numismáticas especiales con diseños únicos y mejoras para sus productos habituales y sus lanzamientos anuales.

La decisión se tomó para celebrar el 250º aniversario de la nación. En ese sentido, el organismo federal detalló que algunos productos seleccionados llevarán la doble fecha «1776 ~ 2026», lucirán la marca de la Campana de la Libertad o conmemorarán de alguna otra manera el aniversario de Estados Unidos. 

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En la página oficial de la Casa de la Moneda se mostraron tres diseños propuestos para el anverso de la moneda de un dólar con la imagen del presidente Donald J. Trump. Las inscripciones son "LIBERTAD", "EN DIOS CONFIAMOS" y "1776 ~ 2026".

Para el reverso de la moneda, se presentó una propuesta que presenta un águila. Las inscripciones varían según el diseño, pero incluyen frases como "UNITED STATES OF AMERICA", "E PLURIBUS UNUM" y "ONE DOLLAR".

La aprobación de la propuesta

Entre tanto, una comisión federal de artes evaluará este jueves si aprueba la moneda de oro conmemorativa con la imagen de Donald Trump a pesar de que los demócratas y miembros de otro comité federal afirman que la idea es profundamente inapropiada y potencialmente ilegal.

La Comisión de Bellas Artes ha manifestado hasta ahora su apoyo a los proyectos de la Administración, incluida la aprobación unánime del salón de baile de la Casa Blanca de Trump el mes pasado.

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