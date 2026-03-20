Dos exagentes del FBI que investigaron a Trump demandan a Patel por ser despedidos de manera sumaria

Kash Patel, durante una comparecencia en la Casa Blanca. Imagen de archivo ZUMAPRESS.com / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 20 de marzo, 2026

Dos exagentes del FBI presentaron una demanda contra el director del FBI, Kash Patel, alegando que fueron despedidos presuntamente de manera sumaria tras haber investigado al presidente Donald Trump por su supuesta participación en el caso de injerencia electoral de las elecciones de 2020.

Este jueves, los dos exagentes -cuyo nombres no trascendieron y se identificaron como John Doe 1 y John Doe 2- alegan que Patel "dio por terminado su empleo en el FBI únicamente por su asignación a Arctic Frost", nombre interno en la agencia de la investigación sobre Trump. Algo que, según afirmaron, viola sus derechos constitucionales, de acuerdo a la información reportada por AFP.

"Ninguna investigación interna, notificación ni audiencia precedió a sus despidos. Tampoco se presentó a los demandantes prueba alguna que supuestamente respaldara sus despidos ni se les dio la oportunidad de apelar", dijeron, añadiendo que su participación en Arctic Frost fue de apoyo.

Además de Patel, la fiscal general, Pam Bondi, también fue demandada, igual que el FBI y el Departamento de Justicia (DOJ).

Los demandantes piden al tribunal que los restituyera en sus puestos y que declare que la rescisión de su contratos violó sus derechos a la libertad de expresión y al debido proceso.