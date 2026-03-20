Falleció Chuck Norris a los 86 años: ícono del cine de acción y las artes marciales

Publicado por Diane Hernández 20 de marzo, 2026

El actor y leyenda de las artes marciales Chuck Norris falleció este viernes a los 86 años, según informó su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

"Aunque queremos mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba acompañado por su familia y en paz", señala el mensaje oficial citado por la AFP.

El texto familiar agrega: "Para el mundo, él era un artista marcial, un actor, y un símbolo de fuerza. Para nosotros, él era un esposo devoto, un querido padre y abuelo, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia". Una foto de perfil en blanco y negro del actor cuyo papel revelación fue El dragón, la cinta de 1972 protagonizada por Bruce Lee, acompaña la triste noticia.

Norris fue una de las figuras más emblemáticas del cine de acción estadounidense, reconocido tanto por su trayectoria en Hollywood como por su influencia en el mundo de las artes marciales. A lo largo de su carrera, construyó una imagen icónica asociada a la disciplina, la fortaleza y el heroísmo en pantalla.

Su legado trasciende generaciones, consolidándose como un referente cultural dentro y fuera del entretenimiento.

El portal de noticias TMZ reportó que Norris habría sufrido una emergencia médica, pero no ofreció detalles. Consultada por la AFP al respecto, la oficina que representa al actor declinó hacer comentarios.

Norris, una leyenda de las artes marciales famoso por protagonizar taquilleras cintas de acción en la década de 1980, cumplió 86 años la semana pasada y marcó la celebración con una publicaciones en las redes sociales.

"Yo no envejezco. Yo subo de nivel", señaló en un video en el que se le ve entrenando con un hombre.

Cinta negra en varias disciplinas, el actor llegó a crear su propia vertiente de artes marciales, llamada Chun Kuk Do.