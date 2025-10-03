California: se registró un incendio masivo en la refinería de Chevron en El Segundo

Publicado por Williams Perdomo 3 de octubre, 2025

Las autoridades informaron de que se registró un incendio masivo en la refinería de Chevron en El Segundo (California). Testigos detallaron que sintieron una gran explosión alrededor de las 9:30 p.m., con llamas anaranjadas y columnas de humo. En las redes sociales se publicaron imágenes del hecho.

Entre tanto, el alcalde de El Segundo, Chris Pimentel, resaltó que la causa del incendio aún está por esclarecerse. Además, explicó que el incendio no se extendió más allá de las instalaciones de la refinería y que todo el personal estaba localizado.

Por su parte, la Oficina de Gavin Newsom aseguró que el gobernador fue informado del siniestro y que el estado está coordinando las labores con las agencias locales y federales.

"Nuestra oficina está coordinando en tiempo real con agencias locales y estatales para proteger a la comunidad circundante y garantizar la seguridad pública", resaltó la oficina de Newsom en un breve comunicado.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, señaló que "el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) está listo para atender cualquier solicitud de ayuda mutua. No se conoce ningún impacto en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX) por el momento".