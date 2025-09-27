California abandona su mandato de camiones eléctricos

La obligación de compra de vehículos eléctricos era una de las medidas estrella de Newsom Patrick T. Fallon/AFP.

Publicado por Virginia Martínez 27 de septiembre, 2025

La agencia californiana que establece los estándares de emisiones eliminó su mandato de compra de camiones eléctricos para compañías privadas y relajó las prohibiciones de compra para el sector público.

La Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés) votó eliminar las regulaciones, asegurando, sin embargo, que los cambios "ayudarían" a "los propietarios a continuar con el progreso hacia las emisiones cero".

La eliminación llega después de que el organismo regulador intentara sin éxito obtener el respaldo de la Administración Biden, durante sus últimos días, para imponer normas ecologistas más estrictas que las del Gobierno federal.

Las iniciativas verdes son uno de los frentes que el gobernador Gavin Newsom mantiene abiertos con la Casa Blanca, para posicionarse como la resistencia frente a la agenda MAGA. Durante la llamada Climate Week, celebrada esta semana en Nueva York, el demócrata criticó nuevamente la política energética del Gobierno y se refirió específicamente a los camiones, asegurando que "los vehículos de cero emisiones representaron casi el 23% de las ventas de camiones nuevos de carga media y pesada en California en 2024".

Desde que asumió, el presidente Trump revirtió múltiples iniciativas de su antecesor para impulsar los vehículos eléctricos, como el congelamiento de un programa multimillonario para instalar estaciones de cargadores para vehículos eléctricos a lo largo del país.

En California, en específico, la Administración suspendió permisos que otorgaban libertad al estado para establecer regulaciones propias. El mes pasado demandó al estado, asegurando que seguía imponiendo mandatos propios a pesar de que la Casa Blanca le había retirado el permiso.