OpenAI, matriz de ChatGPT, alcanza una valorización récord de 500.000 millones de dólares
Esta operación de venta de títulos por un valor de 6.600 millones de dólares a inversionistas convertiría a la startup en la más valiosa del mundo.
(AFP) La empresa estadounidense OpenAI, que desarrolló ChatGPT, alcanzó una valorización de 500.000 millones de dólares después de que sus empleados vendieron un número acotado de acciones, informaron este jueves medios financieros.
Si se confirma esta operación de venta de los trabajadores de OpenAI de títulos por un valor de 6.600 millones de dólares a inversionistas, esta empresa se convertiría en la startup más valiosa del mundo, superando a SpaceX de Elon Musk, evaluada en unos 400.000 millones de dólares, según la agencia Bloomberg.
Entre el grupo de inversionistas que adquirieron acciones está el gigante japonés SoftBank, reportaron The Financial Times y Bloomberg, citando a personas cercanas a las transacciones.
Contactada por AFP, la sucursal de OpenAI en Francia no comentó esta información y la sede en Estados Unidos aún no ha respondido.
OpenAI y su producto estrella
Esta herramienta ha democratizado el uso de la IA y ha atraído grandes inversiones.
OpenAI ha alcanzado unos ingresos recurrentes de 12.000 millones de dólares, y espera elevar esta cifra hasta los 20.000 millones de dólares a finales de 2025, según publica Financial Times.