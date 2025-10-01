Revés judicial para Trump: invalidan a la fiscal republicana de Nevada y la apartan de cuatro casos

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 30 de septiembre, 2025

La fiscal federal en funciones de Nevada, Sigal Chattah, fue descalificada el martes para supervisar o intervenir en causas penales, luego de que el juez federal David G. Campbell concluyera “no estaba sirviendo válidamente como fiscal federal en funciones” y que su participación “sería ilegal”.

El fallo responde a impugnaciones planteadas en cuatro causas y apunta a la vía empleada por la Administración Trump para prolongar el mandato de Chattah como fiscal.

Tras su designación como fiscal interina, un mandato que usualmente dura 120 días, el Gobierno federal cambió la base legal a fines de julio para nombrarla oficialmente “en funciones”, evitando la confirmación regular por el Senado o la designación sustitutiva por jueces locales.

“El procedimiento utilizado por el gobierno para nombrar a la Sra. Chattah nunca fue previsto por el Congreso”, se lee en el fallo.

Campbell —juez del Distrito de Arizona asignado temporalmente al caso en Nevada— ordenó además que los fiscales a cargo presenten, en un plazo de siete días, escritos certificando que no están siendo supervisados por Chattah en los cuatro casos en disputa.

Si bien reprendió al Gobierno e invalidó a Chattah, el juez no anuló las acusaciones ni cerró los procesos alcanzados por los recursos, pero sí cortó la cadena de mando.

En la audiencia de la semana pasada en Las Vegas, la defensa pidió desestimar cuatro causas a raíz del nombramiento, entre ellas una contra una persona inmigrante indocumentada por drogas y armas y otra contra un condenado por delito grave acusado de portar un arma de fuego. La Fiscalía replicó que “los acusados no han sufrido ningún perjuicio en absoluto” y subrayó que las imputaciones fueron firmadas por fiscales de planta, no por Chattah. La defensoría sostuvo que la falta de una titular legítimamente designada pone en riesgo todas las actuaciones posteriores al cambio de estatus de julio.

El fallo de Nevada se enmarca en un patrón bajo escrutinio judicial. En agosto, un tribunal de Nueva Jersey llegó a una conclusión similar respecto de la fiscal “en funciones” Alina Habba; la descalificación quedó diferida a la espera de apelación. En el sur de California, la defensoría pública también cuestionó en términos análogos la situación de Bill Essayli, mantenido “en funciones” tras vencer su periodo interino.

Chattah, activista republicana y exabogada del partido en el estado, fue candidata —sin éxito— a fiscal general en 2022. Es una aliada del presidente Donald Trump. Ya en el cargo, anunció que “revisitaría casos electorales” y que se preparaba una indagación amplia sobre comicios. Su oficina declinó comentar el fallo por el momento.