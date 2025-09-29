'Imelda' llega a Bahamas mientras el huracán 'Humberto' avanza por el Atlántico hacia la costa este

Publicado por Alejandro Baños 29 de septiembre, 2025

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó de que la tormenta tropical Imelda tocó tierra en Bahamas este lunes e irá intensificándose con el paso de las horas, mientras el huracán Humberto continúa avanzando por el océano Atlántico rumbo a las costas de Carolina del Norte y de Carolina del Sur.

A través de su página web, el NHC -agencia integrada en la estructura del Servicio Meteorológico Nacional (NWS)- detalló que Imelda trajo consigo rachas de viento de hasta 45 millas por hora (mph) -o 72 kilómetros por hora (km/h)- a su llegada a Bahamas.

Por su trayectoria, Imelda podría convertirse en huracán y unirse a Humberto, que ya está dejando rachas de viento de 130 mph -más de 200 km/h- en el Atlántico.

Por otro lado, desde el NHC también se advierte sobre las precipitaciones -que podrían derivar en puntuales inundaciones- y las corrientes de agua.

El subdirector de la agencia, Jamie Rhome, enfatizó en que los bañistas deben tomar precauciones si van a ir a la playa, pidiendo que primero se mire el parte sobre las condiciones meteorológicas del lugar para ver si es apto para acudir.

"Durante los próximos días, el riesgo de corrientes de resaca será alto, así que asegúrense de ir con cuidado a la playa durante los próximos días, naden siempre cerca de un socorrista y comprueben las condiciones de la playa local", dijo Rhome a través de un video publicado en redes sociales.

Humberto podría alcanzar parte de la costa este pocos días después de que se cumpla el primer aniversario del huracán Helene, que dejó 250 muertos -la mayoría de ellos en Carolina del Norte-, de acuerdo a los datos registrados por el NHC.